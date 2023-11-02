اكتشاف جديد: خرائط الجليد تحت سطح المريخ تكشف عن موارد محتملة للمستكشفين المستقبليين

أصدر العلماء أحدث مجموعة من الخرائط التي تكشف توزيع المياه تحت سطح المريخ، مما يفتح إمكانيات جديدة لمهمات مستقبلية إلى الكوكب الأحمر. استخدم مشروع رسم خرائط الجليد المائي تحت السطح (SWIM)، الذي تموله وكالة ناسا، البيانات التي تم جمعها من بعثات مختلفة لتحديد المناطق التي قد يكون فيها الجليد مدفونًا تحت السطح.

على عكس الإصدارات السابقة من الخرائط، فإن الإصدار الأخير هو الأكثر تفصيلاً حتى الآن. ويعزى ذلك إلى استخدام كاميرات عالية الدقة على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية (MRO)، التي تدور حول المريخ منذ عام 2006. وقد زودت البيانات المستمدة من كاميرا السياق والتجربة العلمية للتصوير عالي الدقة (HiRISE) العلماء بفكرة واضحة. نظرة شاملة لحدود الجليد المائي، بما في ذلك اكتشاف وجود جليدي كبير في حفرة تصادمية كبيرة.

يقع الجليد المكتشف حديثًا في الغالب على طول خطوط العرض الوسطى للمريخ، مما يجعله منطقة مثالية لمهام رواد الفضاء المستقبلية. إن وجود الجليد بكثرة، بالإضافة إلى الغلاف الجوي الأكثر سمكًا، يوفران نقطة هبوط واعدة. وسيستفيد رواد الفضاء من الحد الأدنى من إنفاق الطاقة للتدفئة، مما يسمح بمزيد من الموارد للأنشطة الأساسية الأخرى.

سوف تتبخر المياه الموجودة فوق سطح الأرض على سطح المريخ بسرعة بسبب الغلاف الجوي الرقيق للكوكب. ولذلك، فإن الجليد الموجود تحت السطح يعمل كمورد حاسم يمكن استخراجه عن طريق حفر عينات الجليد الجوفية. ويمكن استخدام هذا الجليد كمياه للشرب أو تحويله إلى وقود صاروخي، مما يقلل بشكل كبير من كمية الإمدادات المطلوبة لنقلها من الأرض.

بالإضافة إلى الاستخدامات العملية، فإن فهم توزيع الجليد تحت السطح يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول تاريخ مناخ المريخ. وقد لاحظ العلماء اختلافات في كمية الجليد المائي عبر مناطق مختلفة، مما دفع إلى فرضيات جديدة حول الأسباب الكامنة وراء ذلك.

ومع الكشف عن هذه الخرائط التفصيلية، أصبح لدى العلماء ومخططي المهمة الآن مورد قيم لدعم الاستكشافات المستقبلية وجهود الاستعمار على المريخ.

أسئلة وأجوبة

1. ما أهمية الجليد الموجود تحت سطح الأرض لمهمات المريخ؟

يعد الجليد الموجود تحت سطح المريخ أمرًا بالغ الأهمية لأن أي ماء سائل على السطح سوف يتبخر فورًا بسبب الغلاف الجوي الرقيق للكوكب. ويمكن حفر الجليد المختبئ تحت السطح واستخراجه لأغراض مختلفة، مثل مياه الشرب وتوليد وقود الصواريخ.

2. ما هي مميزات مهمات الهبوط في خطوط العرض الوسطى للمريخ؟

توفر خطوط العرض الوسطى للمريخ العديد من المزايا لمهمات الهبوط. توفر المنطقة غلافًا جويًا أكثر سمكًا، مما يساعد المركبات الفضائية على التباطؤ أثناء الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحقق توازنًا بين القرب من الجليد المدفون والطقس الأكثر دفئًا قليلاً، مما يقلل من الطاقة اللازمة لإبقاء رواد الفضاء والمعدات دافئة.

3. كيف يمكن للجليد الموجود تحت السطح أن يساهم في استعمار المريخ؟

يوفر اكتشاف الجليد تحت السطح موردًا قيمًا للمستكشفين المستقبليين والمستعمرين المحتملين للمريخ. ويمكن تحويل الجليد المستخرج إلى مياه شرب ووقود صواريخ، مما يقلل بشكل كبير من كمية الإمدادات التي يجب نقلها من الأرض.

4. ماذا يمكن أن يخبرنا توزيع الجليد تحت السطح عن مناخ المريخ؟

يمكن للتغيرات في كمية الجليد تحت السطح عبر مناطق مختلفة من المريخ أن تساعد العلماء على كشف تاريخ مناخ الكوكب. ومن خلال دراسة هذه الاختلافات، يمكن للباحثين تطوير فرضيات جديدة لشرح الاختلافات والحصول على نظرة ثاقبة للديناميكيات المناخية السابقة للكوكب.