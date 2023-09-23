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تحويل المناطق القاحلة إلى بالوعات للكربون: نهج جديد لمعالجة تغير المناخ

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 23، 2023
تحويل المناطق القاحلة إلى بالوعات للكربون: نهج جديد لمعالجة تغير المناخ

في مقال رأي نُشر مؤخرًا في مجلة Trends in Plant Science، يقترح فريق من علماء النبات بقيادة هيريبرت هيرت من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية طريقة رائدة لعزل ثاني أكسيد الكربون ومكافحة تغير المناخ. ويقترح الباحثون تحويل المناطق القاحلة إلى بالوعات للكربون، دون المساس بالاحتياجات الزراعية أو إنتاج الغذاء.

ومع وصول مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوى لها منذ مليوني عام، أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد حلول تتجاوز الحد من الانبعاثات واضحة. إن ارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الصفائح الجليدية، وارتفاع مستويات سطح البحر، وأنماط الطقس القاسية تهدد أسس الحضارة الإنسانية. إن احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموجود بالفعل في الغلاف الجوي أمر بالغ الأهمية، وتعتبر إعادة التشجير استراتيجية واعدة. ومع ذلك، فإنه غالبا ما يتعارض مع المتطلبات الزراعية.

ويقترح الباحثون إعادة تخضير الصحاري من خلال استعادة وظائف النظام البيئي وتعزيز عزل الكربون كاستراتيجية مفضلة. ومن خلال هندسة مجموعات مثالية من النباتات، وميكروبات التربة، ونوع التربة، يمكن أن تتطور النظم البيئية القاحلة إلى أنظمة فعالة لالتقاط الكربون مع تحسين صحة التربة، وتعزيز كفاءة التمثيل الضوئي، وكتلة حيوية جذرية أكبر. وميزة استصلاح المناطق القاحلة هي أنها لا تنافس الأراضي المستخدمة في الزراعة وإنتاج الغذاء.

تغطي المناطق القاحلة حوالي ثلث مساحة اليابسة على الأرض. وفي حين تتميز هذه المناطق عادة بالحد الأدنى من الغطاء النباتي بسبب ندرة المياه، فقد تكيفت بعض النباتات للبقاء على قيد الحياة في ظل هذه الظروف القاسية. يستخدم بعضها أساليب التمثيل الضوئي الفريدة، والبعض الآخر لديه أنظمة جذرية متخصصة، والقليل منها ينتج الأوكسالات التي يمكن أن تتحول إلى ماء أثناء فترات الجفاف.

يسلط الباحثون الضوء على مسار كربونات الأكسالات كآلية حاسمة لتحويل الأراضي القاحلة إلى بالوعات للكربون. تستهلك ميكروبات التربة الأوكزالات كمصدر أساسي للكربون، وتطلق جزيئات الكربونات في التربة. في التربة الغنية بالكالسيوم والقلوية، تتفاعل هذه الجزيئات مع الكالسيوم لتكوين رواسب مستقرة من كربونات الكالسيوم. من خلال هذه العملية البيوجيوكيميائية، يمكن عزل حوالي واحدة من كل ستة عشر ذرة كربون مثبتة بعملية التمثيل الضوئي إلى كربونات.

لبدء هذا التحول، يقترح الباحثون إنشاء "جزر الخصوبة" - جيوب صغيرة من الموائل التي تم إحياؤها حيث يمكن للنباتات والميكروبات أن تزدهر وتنتشر تدريجياً، لتغطي في نهاية المطاف كامل المناظر الطبيعية القاحلة بالنباتات.

وفي حين أن إمكانات هذه الطريقة واعدة، إلا أن هناك تحديات يجب التغلب عليها. قد يؤدي تباطؤ نمو النباتات في الظروف القاحلة إلى الحد من وتيرة عزل الكربون. وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد اعتماد هذا النهج وفعاليته على التزام ودعم البلدان ذات المناطق القاحلة.

إن إعادة تخضير الأراضي القاحلة لن يؤدي فقط إلى احتجاز كميات هائلة من الكربون، بل سيعمل أيضًا على استعادة النظم البيئية وبث الحياة في بعض الأماكن الأكثر جرداء على وجه الأرض. وبينما يبحث المجتمع العالمي عن حلول فعالة لأزمة المناخ، فإن هذا النهج المبتكر يوفر بصيص من الأمل والإمكانات لمستقبل مستدام.

مصادر:
– ورقة رأي: اتجاهات في علوم النبات، هيرت وآخرون. (2022)

By مامفو بريشيا

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