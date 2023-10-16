الصحراء الكبرى القديمة: مزدهرة على المياه الجوفية المخفية

كانت الصحراء الكبرى، المعروفة بظروفها القاسية، موطنًا لإمبراطورية جارامانتيا القديمة. ازدهرت هذه الحضارة من خلال الوصول إلى المياه الجوفية المخفية. ومع ذلك، فإن استخدامهم غير المستدام لهذا المورد أدى إلى استنزافه وانهيار الإمبراطورية في نهاية المطاف. تسلط هذه الأحداث الضوء على الأهمية الحاسمة للإدارة المستدامة للمياه الجوفية.

يسلط بحث جديد تم تقديمه في اجتماع GSA Connects 2023 التابع للجمعية الجيولوجية الأمريكية الضوء على كيفية تسخير إمبراطورية جارامانتيا للمياه الجوفية للحفاظ على مجتمعها. وقد مكنتها العوامل البيئية، مثل وجود مصادر المياه الجوفية، من الازدهار لمدة ألف عام تقريبًا.

تحولت الصحراء الكبرى إلى بيئة أكثر خضرة منذ ما بين 11,000 إلى 5,000 سنة بسبب الأمطار الموسمية. وقد وفر هذا موارد المياه السطحية التي دعمت الحضارات. ولكن عندما توقفت هذه الأمطار، عادت الصحراء إلى صحراء، مما دفع معظم الحضارات إلى هجر المنطقة. لكن الجرمنت بقوا. على الرغم من إقامتهم في صحراء شديدة الجفاف، تمكن الجرمنتيون من الاعتماد على طبقة مياه جوفية واسعة من الحجر الرملي، والتي من المحتمل أن تكون واحدة من أكبر الخزانات في العالم.

اكتسب الجرمنت المعرفة من بلاد فارس من خلال طرق تجارة الجمال حول كيفية استخراج المياه الجوفية. لقد استخدموا تقنية تُعرف باسم "الفجارة" أو "القناة". وشمل ذلك بناء نفق مائل إلى جانب التل، أسفل منسوب المياه مباشرة. ثم تتدفق المياه الجوفية عبر النفق لأغراض الري. قام الجرمانتيون ببناء ما يقرب من 750 كيلومترًا من الأنفاق تحت الأرض وأعمدة الوصول خلال فترة ذروة نشاطهم.

ومن خلال دمج البحوث الأثرية مع التحليل الهيدرولوجي، اكتسب باحثون مثل فرانك شوارتز نظرة ثاقبة حول الجيولوجيا المائية في جارامانتيس. وعلى الرغم من قلة التغذية السنوية للمياه، فإن التضاريس والجيولوجيا وظروف الجريان السطحي الفريدة وفرت ظروفًا مثالية لاستخراج المياه الجوفية باستخدام تقنية الفجارة. ومع ذلك، واجه الجرمانتيون صعوبات عندما انخفض منسوب المياه الجوفية تحت أنفاق الفجارات، مما أدى إلى سقوطهم.

هذه الحضارة القديمة بمثابة قصة تحذيرية للعالم الحديث. ويشكل تزايد انتشار البيئات القاسية والاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية تحديات كبيرة. وتواجه دول مثل إيران بالفعل مشاكل مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أمثلة مثل الإفراط في استخدام المياه الجوفية في كاليفورنيا تسلط الضوء على الحاجة إلى ممارسات الإدارة المستدامة. ويمكن أن يكون لاستنزاف إمدادات المياه الجوفية عواقب وخيمة عندما لا يكون هناك تجديد لها، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار المجتمعات.

المراجع:

- "العيش في بيئات قاسية: الصدفة الهيدرولوجية وإمبراطورية جارامانتيان في الصحراء الكبرى" بقلم فرانك شوارتز، وموتومو إيباراكي، وغانمينغ ليو. GSA Connects 2023. [DOI: 10.1130/abs/2023AM-391971]