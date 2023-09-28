خلايا السجل: توفير منازل للنحل في الحرم الجامعي الأيرلندي

كان ميك فيرسبويج، وهو حراجي مُدرب، منشغلًا بمراقبة توقعات الطقس الخاصة بالعواصف الاستوائية في أيرلندا. سببه؟ يقوم بإعادة استخدام الأشجار التي تساقطت بفعل الرياح وتحويلها إلى خلايا من جذوع الأشجار، والتي تكون بمثابة منازل لأسراب النحل. وقد اكتسبت خلايا جذوع الأشجار هذه شعبية في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تركيب ما يقرب من 500 منها حتى الآن.

في الآونة الأخيرة، تمت دعوة Verspuij من قبل جامعة غالواي لتثبيت خلية خشبية في الحرم الجامعي. وقد جذبت هذه الخلية، المصنوعة من الصنوبر الاسكتلندي والمزودة بقبعة من القصب المائي للحماية، اهتمامًا كبيرًا. إنها أول خلية خشبية في حرم جامعي من المستوى الثالث في أيرلندا، وقد تم تكليفها من قبل البروفيسور جريس ماكورماك من قسم علم الحيوان بالجامعة كجزء من مسار التنوع البيولوجي بالكلية.

أجرت البروفيسور ماكورماك وزملاؤها أبحاثًا مكثفة حول النحل الأسود الأصلي أو نحل العسل الأيرلندي البري بالتعاون مع جمعية نحل العسل الأيرلندية الأصلية واتحاد جمعية مربي النحل الأيرلنديين. يعد تهجين النحل غير الأصلي مع نحل العسل البري الأيرلندي مصدر قلق، مما يؤدي إلى دعوات لفرض حظر كامل على الواردات. وسيقدم بحث البروفيسور ماكورماك أدلة علمية لتحديد ما إذا كان مثل هذا الحظر ضروريا.

خلايا النحل التي تصنعها شركة Verspuij معزولة جيدًا ومغطاة بالبروبوليس بواسطة مستعمرة النحل، مما يوفر الحماية ضد الفيروسات والفطريات والبكتيريا. في حين يتم استعمار خلايا جذوع الأشجار بشكل أساسي من قبل الأنواع الأيرلندية البرية، فقد تم العثور على نحل مستورد أيضًا في بعض الحالات، والذي يقوم Verspuij بإزالته واستبداله بملكة من الأنواع المحلية. يعتمد إشغال خلية السجل على عوامل مختلفة، بما في ذلك الموقع والقرب من المستعمرات الأخرى والظروف الجوية.

وفقًا لفيرسبوي، لم يكن هذا العام عامًا جيدًا لتكاثر النحل في إنيشوين، حيث تمت ملاحظة 12 سربًا فقط مقارنة بـ 130 سربًا في العام السابق. تعتقد البروفيسور ماكورماك وفريقها أن الطقس قد يكون عاملا مساهما. النحل حساس لتغير المناخ، وربما أثرت الظروف الجوية السيئة هذا الصيف على سلوكه.

نما اهتمام فيرسبويج بالنحل عندما انتقل إلى الزراعة العضوية والتحق بدورة تدريبية في تربية النحل. بدأ في بناء خلايا النحل في عام 2017، معتمدًا على خلفيته في مجال الغابات وجراحة الأشجار. قام Verspuij ببناء تصميمات مختلفة لخلايا النحل الخشبية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالأشجار وخلايا النحل الخشبية المرتفعة على الأرجل.

في حين أن خلايا النحل تعمل كإجراء مؤقت، يأمل فيرسبويج أن تعمل على رفع مستوى الوعي حول أهمية إدارة الغابات والمناظر الطبيعية. مع المزيد من الغابات، سيكون هناك عدد أقل من خلايا النحل اللازمة لأن مواقع التعشيش الطبيعية ستكون متاحة للنحل.

مصادر:

– [يمثل تغير المناخ تحديات كبيرة للنحل لدينا]

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