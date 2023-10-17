تأجيل السير في الفضاء على محطة الفضاء الدولية بسبب تسرب سائل التبريد

بسبب تسرب سائل التبريد من المبرد الاحتياطي في وحدة مختبر ناوكا متعدد الأغراض بمحطة الفضاء الدولية، تم تأجيل عملية سير في الفضاء كانت مقررة حتى وقت لاحق من هذا العام. تم إيقاف تسرب سائل التبريد، الذي تم اكتشافه في 9 أكتوبر، لكن المهندسين بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحليل الوضع ومنع أي كميات ضئيلة من الدخول إلى الأنظمة الداخلية.

على الرغم من أن سائل التبريد ليس سامًا أو خطيرًا على الطاقم، إلا أن الخبراء يعملون على منع تدهور المعدات. ولا يؤثر تأخير السير في الفضاء على عمليات المحطة الفضائية. وبدلاً من ذلك، من المقرر إجراء سير آخر في الفضاء في 30 أكتوبر. خلال هذا السير في الفضاء، سيتولى رائدا فضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي مهام إصلاح مختلفة، مثل إزالة صندوق إلكترونيات معيب واستبدال مجموعة محامل الدوران.

سيكون هذا السير في الفضاء هو الأول لكلا رائدي الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم لورال أوهارا ورائد الفضاء أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية بإجراء عملية سير في الفضاء في وقت لاحق من هذا العام، تُعرف باسم US Spacewalk 90. ​​وستتضمن هذه المهمة جمع عينات من الجزء الخارجي للمحطة الفضائية لتحليل الكائنات الحية الدقيقة. وسيقومون أيضًا باستبدال كاميرا عالية الدقة وإجراء أعمال الصيانة لعمليات السير في الفضاء في المستقبل.

علاوة على ذلك، لا يزال من المقرر أن يقوم رائدا الفضاء روسكوزموس أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب بالسير في الفضاء في 25 أكتوبر. وتشمل مهمتهم تركيب نظام اتصالات رادار اصطناعي ونشر قمر صناعي نانوي لاختبار تكنولوجيا الشراع الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، سيقومون بفحص وتصوير المبرد الاحتياطي الذي تسرب من وحدة Nauka.

كان أفراد طاقم إكسبيديشن 70 مشغولين بالتحضير لعمليات السير في الفضاء هذه، حيث قاموا بمهام مختلفة مثل خدمة بدلات الفضاء وإجراء عمليات الشحن. تسلط هذه الاستعدادات الضوء على التحديات وأهمية الحفاظ على العمليات وإجرائها على محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

- ناسا