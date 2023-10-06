رائدة الفضاء ياسمين مقبلي تتحدث مع تلاميذ مدرسة دبلن من محطة الفضاء الدولية

احتفلت محطة الفضاء الدولية (ISS) مؤخرًا بمرور 25 عامًا على وجودها في مدار حول الأرض. مع استمراره في إثارة الرهبة، أتيحت لمجموعة من تلاميذ المدارس الابتدائية من مدارس Deis في دبلن فرصة العمر للدردشة مع رائدة الفضاء في Crew-7، Jasmin Moghbeli من NASA. تمت المحادثة التي دامت 11 دقيقة عبر راديو الهواة، حيث طرح التلاميذ على مقبلي مجموعة من الأسئلة حول الحياة في الفضاء.

خلال الحدث الذي تم بثه مباشرة، طرح الطلاب أسئلة رائعة وسريعة مثل ما إذا كان رواد الفضاء يحلمون بشكل مختلف في الفضاء وكيف يكون الإقلاع. وكشفت مقبلي أنها تحلم في كثير من الأحيان بالفضاء أثناء وجودها في محطة الفضاء الدولية وأن الإقلاع كان أكثر سلاسة مما توقعت. عندما يتعلق الأمر بالطعام، يتم تسليم بعض الفواكه إلى محطة الفضاء الدولية، ولكن يجب تناولها بسرعة. طعام مقبلي المفضل هو شريحة لحم البقر مع خبز القمح الكامل، في حين أن البنجر المخلل هو الطعام الأقل تفضيلاً لها.

لتمكين الاتصال اللاسلكي من الأرض إلى الفضاء، أنشأت جامعة TU Dublin محطة مؤقتة على أرضها. وقام أريس، هواة الراديو في برنامج المحطة الفضائية الدولية، بتيسير المحادثة. أطلع منسق آريس الوطني، سياموس ماكاج، الطلاب مسبقًا، وسلط الضوء على تحديات وقوف السيارات التي تواجهها محطة الفضاء الدولية بسبب الوصول والمغادرة المستمرين للمركبات الفضائية الأخرى. وشدد على أن الطلاب يعيشون في عصر أصبح فيه من الممكن أن يصبحوا رواد فضاء.

Crew-7 هو فريق متعدد الجنسيات، يعمل كمنارة للتعاون العالمي خلال الأوقات المضطربة. وأشاد مكاج بالمعلمين لدعمهم في إنجاح المهمة. شكّلت الأصوات الساكنة الطقطقة بعض التحديات التقنية، لكن بعد أربع محاولات، أجاب مقبلي أخيرًا: "الآن أصبحت أنت، بصوت عالٍ وواضح".

شارك مقبلي أفكاره حول الحياة على محطة الفضاء الدولية. وذكرت أن التكيف مع بيئة الفضاء أمر سهل بشكل مدهش، وأن التوتر والقلق لا يشكلان عادة مصدر قلق كبير. يؤدي المدار المتكرر حول الأرض إلى تعطيل أنماط النوم، لكن الطاقم يضبط الإضاءة في محطة الفضاء الدولية لمحاكاة ضوء النهار والليل.

سأل أحد التلاميذ عن إمكانية إحضار حيوان أليف إلى محطة الفضاء الدولية. وأوضح مقبلي أنه في الماضي تم إرسال القرود والكلاب إلى الفضاء، وقد يكون من الممكن جلب الحيوانات إلى محطة الفضاء الدولية مع بعض التعديلات.

وقد انبهر التلاميذ عندما علموا أن محطة الفضاء الدولية تحتاج إلى صيانة متكررة بسبب عملها لمدة 25 عامًا. وبينما أعرب أحد الطلاب عن عدم يقينه بشأن أن يصبح عالماً، فقد استمتع تمامًا بالتجربة النادرة للتفاعل مع المركبة الفضائية.

انتهت المحادثة بسؤال نادين هوبان من مدرسة القلب المقدس لمقبلي عن كيفية بقائها على اتصال مع عائلتها. وأوضحت مقبلي أنها تستطيع استخدام هاتف IP وشبكات الأقمار الصناعية لإجراء محادثة فيديو معهم مرة واحدة في الأسبوع. وتم الاحتفال بفقدان الاتصال بمحطة الفضاء الدولية بالهتافات والتصفيق.

كانت هذه الفرصة الفريدة لتلاميذ مدارس دبلن جزءًا من أسبوع الفضاء بجامعة TU Dublin، وهي مبادرة تهدف إلى تحفيز اهتمام الشباب بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات من خلال أنشطة تتمحور حول الفضاء والسفر عبر الفضاء.

مصادر:

-https://www.irishtimes.com/news/science/dublin-pupils-chat-with-astronaut-jasmin-moghbeli-from-international-space-station-1.4694550