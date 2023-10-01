أهمية تدفق الأشعة فوق البنفسجية وتباين الخواص في تعديل الوفرة الكيميائية في أجواء الكواكب الخارجية خارج المجموعة الشمسية

حصل TRAPPIST-1e، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية يحتمل أن يكون صالحًا للحياة، على اهتمام كبير كهدف محتمل للمراقبة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). لفهم ديناميكيات الغلاف الجوي لهذا الكوكب الأرضي بشكل أفضل، أجرى الباحثون نمذجة كيميائية ضوئية أحادية البعد وعمليات محاكاة ثلاثية الأبعاد.

كشفت النماذج أحادية البعد عن الدور الحاسم الذي يلعبه تدفق الأشعة فوق البنفسجية النجمية الواردة في تعديل تركيز الأنواع الكيميائية، مثل O3 (الأوزون) وH2O (بخار الماء). هذا التدفق للأشعة فوق البنفسجية من النجم المضيف له تأثير مباشر على تكوين الغلاف الجوي، حيث تؤدي مستويات التدفق الأعلى إلى زيادة تركيزات بعض المواد الكيميائية.

علاوة على ذلك، سلطت النمذجة ثلاثية الأبعاد الضوء على أهمية تباين الخواص في الوفرة الكيميائية. يشير تباين الخواص إلى التوزيع غير المتكافئ للمواد الكيميائية عبر الغلاف الجوي للكوكب. تُظهر الكواكب الخارجية المغلقة مديًا، والتي يواجه جانب واحد دائمًا نجمها المضيف، اختلافات كبيرة في الوفرة الكيميائية بسبب عمليات النقل المدفوعة بتباين الخواص.

للتحقيق في هذه الظواهر، استخدم الباحثون الإصدار السادس من نموذج المناخ لمجتمع الغلاف الجوي بأكمله (WACCM6)، وهو نموذج ثلاثي الأبعاد لنظام الأرض. سمح لهم هذا النموذج بمحاكاة الظروف الجوية وعمليات النقل على TRAPPIST-6e.

تم تحليل أطياف الإرسال لعمليات المحاكاة المختلفة، مما يوضح الارتفاع الفعال للغلاف الجوي المرسوم مقابل الطول الموجي. وتضمنت عمليات المحاكاة سيناريوهات مختلفة، مثل مستويات متفاوتة من الإشعاع الشاحب (PAL) ووجود أو عدم وجود قفل المد والجزر. أشارت النتائج إلى أن الحالات غير المقفولة مديًا أظهرت اختلافًا بسيطًا مقارنة بالحالات المكافئة المقفولة مديًا.

تم تجاهل السمات الطيفية التي تمت ملاحظتها في عمليات المحاكاة هذه إلى قوة تحليل طيفية تبلغ R = 250. وحدد الباحثون وجود بعض التوقيعات الكيميائية، كما تشير المناطق الرمادية في أطياف الإرسال. وقاموا أيضًا بمقارنة نطاق الطول الموجي لمرصد العوالم الصالحة للسكن (HWO) وأداة JWST NIRSpec، مع ملاحظة تداخلهما في المنطقة المظللة باللون الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى نطاق الطول الموجي لجهاز JWST MIRI في المنطقة المظللة باللون الأرجواني.

وأخيرًا، قام الباحثون بتقدير عدم اليقين المرتبط بالقياسات التي تصل إلى أرضية الضوضاء الخاصة بالجهاز. وكان عدم اليقين هذا، الذي يمثله شريط أسود، يعادل 5 أجزاء في المليون (ppm). ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن شريط الخطأ هذا يعكس أداء التلسكوب ولا يشير إلى القياس.

باختصار، تؤكد هذه النتائج على أهمية النظر في تدفق الأشعة فوق البنفسجية النجمية الواردة وتباين الخواص الكيميائية عند دراسة الأجواء الأرضية للكواكب الخارجية. يتيح استخدام تقنيات النمذجة المتقدمة للعلماء فهم ديناميكيات الغلاف الجوي على كواكب مثل TRAPPIST-1e بشكل أفضل ويمهد الطريق لعمليات الرصد المستقبلية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

التعاريف:

- تدفق الأشعة فوق البنفسجية: كمية الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من النجم.

- تباين الخواص: التوزيع غير المتساوي للخصائص أو المواد في اتجاه معين.

مصادر:

– المقالة: “يتم رسم طيف الإرسال على الارتفاع الفعال في الغلاف الجوي مقابل الطول الموجي بين 0.2 ميكرومتر و11 ميكرومتر لـ P19 PI (برتقالي)، P19 10% PAL (بني)، P19 1% PAL (أصفر)، وP19 0.1% PAL ( الأحمر) المحاكاة، وW21 PI (الأزرق الفاتح)، W21 10% PAL (الأزرق)، W21 1% PAL (أرجواني)، وW21 0.1% PAL (رمادي). يتم استبعاد الحالات غير المقفولة مديًا من أجل الوضوح، ولكنها تظهر اختلافات قليلة مقارنة بالحالة المقفلة مديًا المكافئة. يُشار إلى عمق العبور، من حيث التباين بالنسبة للنجم، على المحور الرأسي الأيمن بأجزاء في المليون (ppm). يتم تجميع الأطياف بقوة تحليل طيفية تبلغ R = 250. تتم الإشارة إلى الميزات الطيفية باللون الرمادي. يظهر نطاق الطول الموجي لمرصد العوالم الصالحة للسكن المقترح (HWO؛ المنطقة المظللة باللون الأزرق)، ونطاق الطول الموجي لأداة JWST NIRSpec (المنطقة المظللة باللون الأصفر). أنها تتداخل في المنطقة المظللة باللون الأخضر. تتم الإشارة إلى نطاق الطول الموجي لجهاز JWST MIRI في المنطقة المظللة باللون الأرجواني. يتم تغيير تباعد الطول الموجي بين 0.2 – 1 ميكرومتر بين 1 – 11 ميكرومتر من أجل إظهار الأشعة فوق البنفسجية والمناطق المرئية بوضوح. يمثل الشريط الأسود حالة عدم اليقين التي قد تكون موجودة في القياس الذي وصل إلى أرضية الضوضاء الخاصة بالجهاز، حيث تتم الإشارة إلى أرضية الضوضاء على أنها 5 جزء في المليون. لاحظ أن شريط الخطأ هذا هو تقدير لأداء التلسكوب ولا يشير إلى قياس.

– الورقة البحثية: astro-ph.EP