اكتشافات جديدة في التنبؤ ببنية البروتين باستخدام AlphaFold 3

أحدث DeepMind، أحد مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي الرائدة، ضجة منذ ما يقرب من خمس سنوات مع ظهور AlphaFold لأول مرة، وهو نظام ذكاء اصطناعي قادر على التنبؤ بدقة بهياكل البروتين في جسم الإنسان. منذ ذلك الحين، حققت DeepMind تقدمًا كبيرًا وأصدرت نسخة محدثة تسمى AlphaFold 2 في عام 2020. واستمرارًا لعملها الرائد، كشفت DeepMind الآن عن AlphaFold 3، والذي يمكنه إنشاء تنبؤات لجميع الجزيئات تقريبًا في بنك بيانات البروتين.

يعد بنك بيانات البروتين أكبر قاعدة بيانات مفتوحة الوصول للجزيئات البيولوجية في العالم. وبفضل القدرات المحسنة لـ AlphaFold 3، فإن Isomorphic Labs، وهي شركة فرعية من DeepMind تركز على اكتشاف الأدوية، تستخدم بالفعل النموذج لتصميم الأدوية العلاجية. ومن خلال تحديد خصائص الهياكل الجزيئية المختلفة التي تلعب دورًا حاسمًا في علاج الأمراض، يساعد AlphaFold 3 في تحديد وتصميم جزيئات جديدة يمكن أن تصبح أدوية.

ما يميز AlphaFold 3 هو قدرته على التنبؤ ليس فقط بهياكل البروتين ولكن أيضًا بهياكل الروابط والأحماض النووية وتعديلات ما بعد الترجمة. الروابط هي جزيئات ترتبط ببروتينات المستقبلات وتؤثر على الاتصال الخلوي، بينما تحمل الأحماض النووية المعلومات الوراثية. بالإضافة إلى ذلك، تعديلات ما بعد الترجمة هي تغييرات كيميائية تحدث بعد تكوين البروتين.

لقد أثبت نظام الذكاء الاصطناعي الرائد هذا أنه أداة قيمة في اكتشاف الأدوية. تقليديًا، يعتمد الباحثون الصيدلانيون على طرق الالتحام لفهم التفاعل بين البروتينات والروابط. تتطلب هذه الطرق إدخال بنية البروتين المرجعية وموضع الربط المقترح لليجند. ومع ذلك، فإن AlphaFold 3 يلغي الحاجة إلى هيكل مرجعي أو موضع مقترح. ويمكنه التنبؤ بهياكل البروتينات التي لم يتم وصفها مسبقًا ومحاكاة كيفية تفاعل البروتينات والأحماض النووية مع الجزيئات الأخرى. هذا المستوى من النمذجة مستحيل حاليًا باستخدام طرق الالتحام الحالية.

تعترف DeepMind بأن AlphaFold 3 لا يزال لديه مجالات للتحسين. وفي ورقة بحثية توضح نقاط قوته وقيوده، لاحظ الباحثون أن النظام يعجز عن التنبؤ بهياكل جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA)، التي تحمل تعليمات تخليق البروتين في الجسم. ومع ذلك، تهدف الجهود المستمرة التي تبذلها DeepMind وIsomorphic Labs إلى معالجة هذا القيد وزيادة تعزيز قدرات النظام.

يسلط تطور وتقدم AlphaFold 3 الضوء على الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تعزيز الفهم العلمي للآلات الجزيئية المعقدة داخل جسم الإنسان. ومع استمرار DeepMind في عملها، يتوقع الباحثون تحقيق إنجازات أكبر في التنبؤ ببنية البروتين واكتشاف الأدوية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو AlphaFold 3؟

AlphaFold 3 هو نظام ذكاء اصطناعي تم تطويره بواسطة DeepMind يمكنه التنبؤ بدقة بهياكل البروتينات والروابط والأحماض النووية وتعديلات ما بعد الترجمة.

2. كيف يكون AlphaFold 3 مفيدًا في اكتشاف الأدوية؟

تساعد تنبؤات AlphaFold 3 في تحديد وتصميم جزيئات جديدة يمكن أن تصبح أدوية.

3. ما هي طرق الإرساء؟

طرق الإرساء هي عمليات محاكاة حاسوبية يستخدمها الباحثون الصيدلانيون لفهم التفاعل بين البروتينات والروابط.

4. كيف يختلف AlphaFold 3 عن طرق الإرساء التقليدية؟

على عكس طرق الالتحام، لا يتطلب AlphaFold 3 بنية بروتين مرجعية أو موضع ربط مقترح. يمكنه التنبؤ بالبروتينات غير المميزة سابقًا ومحاكاة التفاعلات مع الجزيئات الأخرى.

5. ما هي القيود المفروضة على AlphaFold 3؟

في حين أن AlphaFold 3 يتفوق في التنبؤ بهياكل البروتين والربيط، إلا أنه لا يستطيع التنبؤ بهياكل جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA).