التنبؤ بهياكل البروتين: يُحدث AlphaFold من DeepMind ثورة في اكتشاف الأدوية

بعد الإصدار الرائد لنظام AlphaFold، وهو نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة DeepMind، في عام 2016، ظهر الإصدار الأحدث، AlphaFold 2، لأول مرة في عام 2020. ومع ذلك، لم يتوقف ابتكار DeepMind عند هذا الحد. أعلنت DeepMind اليوم عن إطلاق خليفة AlphaFold 2، الذي يتميز بقدرات جديدة ومعززة لديها القدرة على إحداث ثورة في اكتشاف الأدوية.

يتمتع الإصدار الأخير من AlphaFold بالقدرة على توليد تنبؤات لجميع الجزيئات تقريبًا في بنك بيانات البروتين، وهو أكبر قاعدة بيانات مفتوحة الوصول للجزيئات البيولوجية في العالم. تعمل Isomorphic Labs، وهي شركة فرعية من DeepMind تركز على اكتشاف الأدوية، على الاستفادة من هذا النموذج المتقدم للمساعدة في تصميم الأدوية العلاجية. ومن خلال توصيف مختلف الهياكل الجزيئية المهمة لعلاج الأمراض، يهدف نموذج AlphaFold الجديد إلى تسريع عملية تطوير أدوية جديدة وفعالة.

ما يميز AlphaFold الجديد هو نطاقه الموسع الذي يتجاوز التنبؤ بالبروتين. تدعي شركة DeepMind أن هذا النموذج يمكنه التنبؤ بدقة بهياكل الروابط، وهي جزيئات ترتبط ببروتينات المستقبلات وتحفز التغييرات في الاتصال الخلوي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه التنبؤ بهياكل الأحماض النووية، التي تحتوي على معلومات وراثية حيوية، وتعديلات ما بعد الترجمة، والتي تنطوي على التغيرات الكيميائية التي تحدث بعد تكوين البروتين.

يعد التنبؤ بتركيبات بروتين ليجند أمرًا حيويًا في اكتشاف الأدوية، لأنه يمكّن العلماء من تحديد وتصميم جزيئات قوية ذات خصائص علاجية. تقليديًا، يعتمد الباحثون الصيدلانيون على طرق الالتحام، والتي تتضمن محاكاة كيفية تفاعل البروتينات والروابط. تتطلب هذه الطرق هياكل بروتينية مرجعية ومواضع ربط مقترحة للروابط. ومع ذلك، مع أحدث إصدار من AlphaFold، تم التخلص من الحاجة إلى بنية البروتين المرجعية أو الموضع المقترح. يمكن للنموذج التنبؤ بهياكل البروتينات التي لم يتم وصفها على نطاق واسع ومحاكاة تفاعلاتها مع الجزيئات الأخرى. هذا المستوى من النمذجة يتجاوز قدرات طرق الالتحام الحالية.

تؤكد شركة DeepMind على أن أحدث نموذج لها يُظهر تقدمًا كبيرًا في التنبؤ بارتباط الأجسام المضادة، وهو مجال بالغ الأهمية لاكتشاف الأدوية. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز فهمنا للآليات الجزيئية المعقدة داخل جسم الإنسان تظهر بوضوح من خلال الأداء الرائع لـ AlphaFold الجديد.

على الرغم من قدراته الرائعة، فإن جهاز AlphaFold الأحدث ليس مثاليًا. في ورقة عمل تفصيلية، أقر باحثو DeepMind وIsomorphic Labs بأن النظام له حدود عند التنبؤ بهياكل جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA). تلعب جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) دورًا حيويًا في حمل تعليمات تخليق البروتين في الجسم. ومع ذلك، فمن الواضح أن كلا من DeepMind وIsomorphic Labs يعملان بنشاط لمعالجة هذا القيد وتحسين نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بهما.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ألفا فولد؟

ج: AlphaFold هو نظام ذكاء اصطناعي تم تطويره بواسطة DeepMind والذي يتنبأ بدقة بتركيبات البروتين في جسم الإنسان.

س: كيف يساعد AlphaFold في اكتشاف الأدوية؟

ج: من خلال التنبؤ الدقيق بتركيبات البروتين وتفاعلاته مع الروابط، يساعد AlphaFold في تحديد وتصميم جزيئات جديدة للأدوية المحتملة.

س: ما هي الروابط؟

ج: الروابط هي جزيئات ترتبط ببروتينات المستقبل وتؤثر على الاتصال الخلوي.

س: ما هي الأحماض النووية؟

ج: الأحماض النووية هي جزيئات تحتوي على معلومات وراثية مهمة لمختلف العمليات البيولوجية.

س: كيف يختلف AlphaFold عن طرق الإرساء؟

ج: يمكن لـ AlphaFold التنبؤ بهياكل البروتين دون الحاجة إلى بنية مرجعية أو مواضع ربط مقترحة، مما يتجاوز قدرات طرق الالتحام الحالية.

س: ما هو القيد الحالي لـ AlphaFold؟

ج: لا يزال AlphaFold يواجه تحديات في التنبؤ الدقيق ببنية جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA)، التي تلعب دورًا حيويًا في تخليق البروتين.