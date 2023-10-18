هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في معالجة تغير المناخ؟

يتمتع الذكاء الاصطناعي (AI) بالقدرة على لعب دور مهم في معالجة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وفقًا لسيمز ويذرسبون، قائد العمل المناخي في DeepMind، مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لشركة Google. في مقابلة قبل حديثها في WIRED Impact، ناقشت ويذرسبون ثلاث طرق يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها المساهمة في هذه القضية العالمية.

الطريقة الأولى هي من خلال قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين التنبؤ بتغير المناخ ومراقبته. على سبيل المثال، تبين أن عمل DeepMind في التنبؤ الآني بهطول الأمطار أكثر دقة من الأساليب الأخرى التي وضعها خبراء الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية. ومن خلال نماذج أكثر دقة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا في تطوير فهم أفضل لتغير المناخ وآثاره.

الطريقة الثانية هي تحسين الأنظمة والبنية التحتية الحالية. ليس من الممكن استبدال جميع الأنظمة الحالية بالتكنولوجيا الخضراء بين عشية وضحاها. ولذلك، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين هذه الأنظمة الحالية، وجعلها أكثر كفاءة واستدامة.

الطريقة الثالثة التي يمكن أن يساهم بها الذكاء الاصطناعي هي تسهيل تطوير تقنيات خضراء جديدة. ومن خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن للعلماء والباحثين تسريع اكتشاف ونشر الحلول المبتكرة لمكافحة تغير المناخ.

وبشكل عام، يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على أن يكون أداة قوية في التصدي لتغير المناخ. ومن الممكن أن يعزز فهمنا للمشكلة، وتحسين البنية التحتية القائمة، ودفع عملية تطوير حلول مستدامة جديدة. مع استمرار تقدم التكنولوجيا، من الضروري استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها لخلق مستقبل أكثر استدامة.

التعاريف:

– الذكاء الاصطناعي (AI): محاكاة عمليات الذكاء البشري بواسطة الآلات وخاصة أنظمة الكمبيوتر.

– تغير المناخ: التغير طويل المدى في درجة الحرارة وأنماط الطقس النموذجية في مكان ما.

- التحسين: إجراء الاستخدام الأفضل أو الأكثر فعالية للموقف أو المورد.

– التكنولوجيا الخضراء: التكنولوجيا الصديقة للبيئة والمستدامة.

مصادر:

- سلكي: (المادة المصدر)