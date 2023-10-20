أعمق دليل على تبيض الشعاب المرجانية المكتشفة في المحيط الهندي

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في المحيط الهندي، حيث كشفوا عن أعمق دليل تم تسجيله على الإطلاق على ابيضاض الشعاب المرجانية. وهذه الأدلة، التي تم العثور عليها على أعماق تزيد عن 90 مترًا، مهمة لأنها تكشف مدى خطورة الضرر الذي لحق بالشعاب المرجانية، والتي تعتبر ضرورية لصحة النظام البيئي للمحيطات.

وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة بليموث، نُشرت في مجلة Nature Communications، أن مناطق الشعاب المرجانية الواقعة على عمق أكثر من 90 مترًا تحت سطح المحيط الهندي قد شهدت ابيضاضًا واسع النطاق، حيث تأثر ما يصل إلى 80 بالمائة من الشعاب المرجانية في مناطق معينة . ويمكن أن يعزى هذا الضرر إلى ارتفاع درجات حرارة البحر في المحيط الهندي بنسبة 30 بالمائة.

وتتناقض النتائج المفاجئة مع الاعتقاد السابق بأن الشعاب المرجانية العميقة كانت أكثر مرونة في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المحيطات. وأعرب الدكتور فيل هوسجود، الباحث الرئيسي في الدراسة، عن دهشته قائلاً: "من المحتمل أن تكون الشعاب المرجانية الموجودة على أعماق مماثلة في جميع أنحاء العالم معرضة لخطر التغيرات المناخية المماثلة".

استخدم الباحثون الروبوتات تحت الماء والبيانات الأوقيانوغرافية الصادرة عن الأقمار الصناعية أثناء دراستهم لوسط المحيط الهندي. خلال رحلة بحثية في نوفمبر 2019، لاحظوا العلامات الأولى لابيضاض المرجان في الشعاب المرجانية العميقة باستخدام مركبات تحت الماء يتم تشغيلها عن بعد ومجهزة بكاميرات. نتج هذا التبييض عن تعمق الخط الحراري، وهي الطبقة التي تتغير فيها درجة الحرارة بسرعة مع العمق، والتي ترتبط بأنماط مناخية إقليمية مشابهة لظاهرة النينيو، والتي تفاقمت بسبب أزمة المناخ.

وفي حين أظهرت بعض أجزاء الشعاب المرجانية المتضررة علامات التعافي بين عامي 2020 و2022، يؤكد العلماء على الحاجة الملحة لزيادة جهود المراقبة في أعماق المحيط. تم الكشف عن أن الشعاب المرجانية المتوسطة، والتي كان من المتوقع أن تعوض الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية في المياه الضحلة، معرضة للخطر أيضًا.

على مدى العقود القليلة الماضية، شهد المحيط الهندي الاستوائي ارتفاعا كبيرا في ارتفاع درجة حرارة المحيطات، مع متوسط ​​زيادة في درجة حرارة سطح البحر بنحو درجة مئوية واحدة في الفترة من 1 إلى 1951، وفقا لبيانات الحكومة الهندية. ويحدث هذا الاحترار بمعدل 2015 درجة مئوية كل عقد.

يؤكد هذا الاكتشاف على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تغير المناخ وحماية الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم. وينبغي زيادة جهود الرصد لفهم مدى الضرر ووضع استراتيجيات فعالة للحفاظ على هذه النظم الإيكولوجية الضعيفة.

مصادر:

– اتصالات الطبيعة (دراسة)

– جامعة بليموث (مؤسسة بحثية)

– بيانات الحكومة الهندية