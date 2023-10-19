أعمق الأدلة المعروفة على تبيض الشعاب المرجانية التي تم اكتشافها في المحيط الهندي

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة بليموث عن أعمق دليل معروف على ابيضاض المرجان على الشعاب المرجانية التي تقع على عمق 300 قدم تقريبًا تحت سطح المحيط الهندي. يحدث تبييض المرجان عندما تتسبب الضغوطات مثل التغيرات في درجة الحرارة أو العناصر الغذائية أو الضوء في قيام المرجان بطرد طحالب Zooxanthellae التي تعيش في أنسجته، مما يؤدي إلى تحولها إلى اللون الأبيض. السبب الأكثر شيوعًا لابيضاض المرجان هو ارتفاع درجات حرارة المحيطات بسبب تغير المناخ.

كان يُعتقد سابقًا أن النظم البيئية المرجانية المتوسطة، التي تتواجد في المياه العميقة والباردة، توفر ملجأً للشعاب المرجانية في المياه الضحلة. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن الاتصال محدود بين هذه النظم البيئية والشعاب المرجانية الضحلة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى فهم مدى قابليتها لارتفاع درجة حرارة المحيطات. يُعزى حدث التبييض في وسط المحيط الهندي إلى ثنائي القطب في المحيط الهندي، والذي تسبب في زيادة بنسبة 30% في درجات حرارة المحيط وألحق الضرر بـ 80% من الشعاب المرجانية في الأعماق التي يعتقد أنها قادرة على مقاومة ارتفاع درجات الحرارة.

أعرب الدكتور فيليب هوسجود، المؤلف المشارك للدراسة، عن دهشته من النتائج، مشيرًا إلى أنه يُعتقد أن الشعاب المرجانية العميقة قادرة على مقاومة ارتفاع درجة حرارة المحيطات بسبب المياه الباردة التي تعيش فيها. ومع ذلك، توضح هذه الدراسة أن الشعاب المرجانية العميقة معرضة أيضًا لخطر تغير المناخ.

ونشرت الدراسة التي تحمل عنوان "تبييض المرجان Mesophotic المرتبط بالتغيرات في عمق الخط الحراري" في مجلة Nature Communications. يجري باحثون من جامعة بليموث دراسات في وسط المحيط الهندي منذ أكثر من عقد من الزمن. خلال رحلاتهم البحثية، يستخدمون مجموعة من البيانات الصادرة عن الأقمار الصناعية، والمراقبة في الموقع، والروبوتات تحت الماء لجمع معلومات حول علم المحيطات والتنوع البيولوجي في المنطقة.

اكتشف الباحثون أدلة على تلف المرجان خلال رحلة بحثية في نوفمبر 2019. والتقطت المركبات تحت الماء التي يتم تشغيلها عن بعد والمزودة بكاميرات مراقبة صورًا للشعاب المرجانية المبيضة، بينما لم تظهر شعاب المياه الضحلة أي علامات على التبييض. كشف تحليل إضافي للبيانات التي تم جمعها خلال الرحلة البحرية، بالإضافة إلى معلومات الأقمار الصناعية حول درجات حرارة المحيط، أن التبييض كان ناجمًا عن تعمق الخط الحراري، والذي يرجع إلى تغير المناخ الذي أدى إلى تضخيم الدورات الطبيعية للتقلبات.

تسلط الدراسة الضوء على مدى ضعف النظم البيئية المرجانية المتوسطة أمام الإجهاد الحراري وتؤكد على أهمية مراقبة قاع المحيط العميق. يُظهر انتعاش أجزاء كبيرة من الشعاب المرجانية منذ حدث التبييض أن الشعاب المرجانية متوسطة الحجم لديها القدرة على التعافي ولكنها تثير أيضًا مخاوف بشأن تأثير أحداث التبييض المستقبلية على وفيات المرجان وفقدان التنوع البيولوجي.

وخلص الباحثون إلى أن توسيع فهمنا لتأثيرات تغير المناخ على الشعاب المرجانية في المياه العميقة أمر بالغ الأهمية، حيث لا تزال هذه النظم البيئية غير مدروسة إلى حد كبير. يؤدي التأثير المشترك لظاهرة النينيو وثنائي القطب في المحيط الهندي إلى تفاقم التأثيرات المحسوسة في المنطقة، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من جهود البحث والحفظ لحماية هذه الموائل الحيوية.

مصادر:

– جامعة بليموث: (لم يتم توفير عنوان URL)

– EcoWatch: (لم يتم توفير عنوان URL)