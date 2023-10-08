يقوم فريق المواد الفلكية في ناسا باستخراج جسيمات بينو الإضافية من OSIRIS-REx

نجح فريق معالجة المواد الفلكية في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في إزالة وقلب TAGSAM (آلية عينة اللمس والذهاب) من سطح إلكترونيات الطيران للعلبة العلمية للمركبة الفضائية OSIRIS-REx. بالإضافة إلى ذلك، أحرز الفريق تقدمًا في تفكيك وكشف عينة الكويكب الكبيرة داخل رأس TAGSAM.

قام علماء المعالجة بإزالة 14 لوحة شاهدة دائرية من أعلى رأس TAGSAM، والتي تم استخدامها لمراقبة الظروف البيئية الداخلية للمركبة الفضائية أثناء المهمة. بعد جمع أي غبار سائب متبقي بعناية، قام الفريق بإزالة رأس TAGSAM وأتيحت له الفرصة الأولى لفحص 24 لوحة تلامس سطحية في الجزء السفلي من الرأس وعرض عينة الكويكب أسفل رأس المجمع.

قامت وسادات التلامس السطحية الموجودة على الرأس بحبس الصخور الدقيقة والغبار مباشرة من الطبقة السطحية للكويكب بينو عندما اتصل به جامع العينات في أكتوبر 2020. وستوفر هذه المواد عينات فريدة ستسلط الضوء على الظروف في الكويكب. سطح بينو. كما أن مادة الكويكب الموجودة داخل حلقة الالتقاط وداخلها، والتي كانت بمثابة قاعدة آمنة لـ TAGSAM، جاءت أيضًا من حدث جمع العينات. ستوفر العينات التي تم جمعها معلومات قيمة حول التاريخ الجيولوجي لبينو، وتاريخ تأثيره، وآثاره على تقييم تأثير الكويكب.

سيتم الكشف عن صور العينة المجمعة ونتائج التحليل المبكر خلال حدث مباشر لوكالة ناسا يوم الأربعاء 11 أكتوبر. وستساهم هذه النتائج في فهم أفضل لكيفية تشكل الكواكب، وأصول الحياة، وخصائص الكويكبات القريبة من الأرض.

المصدر: ناسا