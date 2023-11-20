رؤى جديدة حول أعماق المحيط وتغير المناخ في شمال المحيط الأطلسي

قدم المحيط العميق في شمال المحيط الأطلسي أدلة على تغير المناخ على مدى الألفية الماضية، وفقا لدراسة نشرت مؤخرا بقيادة باحثين من معهد وودز هول لعلوم المحيطات (WHOI) وكلية لندن الجامعية. تتناول الدراسة، التي تحمل عنوان "إشارات المناخ السطحي تنتقل بسرعة إلى أعماق شمال المحيط الأطلسي طوال الألفية الماضية" والتي نُشرت في مجلة Science، سجلات الرواسب من شمال المحيط الأطلسي التي تؤكد اتجاهات الاحترار السطحي والعميق للمحيطات وانتعاشها.

وعلى عكس الدراسات السابقة التي ركزت على بيانات المناخ السطحية، يؤكد هذا البحث على الدور الهام الذي تلعبه أعماق المحيطات في عكس التغيرات المناخية. من خلال تحليل نوى الرواسب من المنطقة الواقعة جنوب أيسلندا، حيث تغوص المياه الباردة والكثيفة وتملأ أعماق شمال المحيط الأطلسي، اكتشف العلماء وجود علاقة ثابتة بين درجات حرارة سطح المحيط ودرجات حرارة المحيط العميقة طوال الـ 1,200 عام الماضية. يشمل هذا الإطار الزمني التقلبات المناخية مثل الشذوذ المناخي الدافئ في العصور الوسطى (حوالي 850-1250 العصر المشترك، م) والعصر الجليدي الصغير البارد (حوالي 1400-1850 م)، بالإضافة إلى اتجاهات الاحترار الحالية.

قام الباحثون بإزالة أصداف أحفورية صغيرة من المنخربات، وهي كائنات حية وحيدة الخلية موجودة في المياه السطحية والعميقة، من قلب الرواسب لدراسة كيميائها. قدم هذا التحليل رؤى قيمة حول بيئة المحيط خلال الفترات التي كانت فيها هذه المنخربات على قيد الحياة. والأهم من ذلك، تشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن سطح الأرض شهد ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة خلال القرن الماضي، إلا أن أعماق المحيطات امتصت وخزنت أكثر من 90% من الحرارة الزائدة، مما خفف من ارتفاع درجة حرارة السطح.

إحدى النتائج الملحوظة التي توصل إليها البحث هي أن أعماق المحيطات أظهرت تبريدًا من الشذوذ المناخي في العصور الوسطى إلى العصر الجليدي الصغير، مما يعني ضمنًا عملية تبادل الحرارة حيث أطلق أعماق المحيط الحرارة مرة أخرى إلى الغلاف الجوي، مما قلل من تبريد السطح خلال العصر الجليدي الصغير. تشرح هذه الظاهرة أيضًا دور أعماق المحيطات في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري السطحي الحديث.

تؤكد الدراسة على أهمية دمج بيانات المحيطات العميقة لتعزيز فهمنا لتقلب المناخ. ومن خلال مقارنة السجلات السطحية مع معلومات أعماق المحيطات، تمكن الباحثون من ملاحظة أوجه التشابه بين التغيرات في القرن العشرين واتجاهات الاحترار المستمر، مما يوفر ثقة متزايدة في موثوقية قراءات درجة حرارة سطح المحيطات القديمة وأعماقها.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما الدليل على تغير المناخ الذي تم اكتشافه في شمال الأطلسي؟

ج: تشير سجلات الرواسب من شمال المحيط الأطلسي إلى اتجاهات الاحترار والانتعاش السطحية والعميقة للمحيطات طوال الألفية الماضية.

سؤال: ما هو دور أعماق المحيطات في التخفيف من تغير المناخ؟

ج: يمتص أعماق المحيطات ويخزن أكثر من 90% من الحرارة الزائدة، مما يقلل من ارتفاع درجة حرارة السطح ويخفف من ظاهرة الاحتباس الحراري الحديثة.

س: كيف ساهم أعماق المحيطات في تقليل تبريد السطح خلال العصر الجليدي الصغير؟

ج: أعاد أعماق المحيطات الحرارة إلى الغلاف الجوي، مما أدى إلى مقاومة تبريد السطح خلال العصر الجليدي الصغير.

س: ما هي المنخربات وكيف تم استخدامها في الدراسة؟

ج: المنخربات هي كائنات حية وحيدة الخلية توجد في المياه السطحية والعميقة. ومن خلال تحليل كيمياء أصدافها الأحفورية، اكتسب الباحثون نظرة ثاقبة لبيئات المحيطات الماضية.

س: لماذا تعتبر دراسة أعماق المحيطات مهمة لفهم تغير المناخ؟

ج: إن دمج بيانات المحيطات العميقة يعزز فهمنا لتقلب المناخ ويساعد على تقليل الاعتماد على النماذج المناخية لدراسة التغيرات المناخية على الأرض.