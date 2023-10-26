نموذج جديد للتعلم العميق يُحدث ثورة في محاكاة المستعرات الأعظم

تعد انفجارات المستعرات الأعظم أحداثًا حاسمة في دورة حياة المجرات، لكن محاكاة ديناميكياتها المعقدة بدقة كانت تمثل تحديًا منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فقد أظهر التقدم الأخير الذي حققه باحثون من جامعة طوكيو قوة التعلم العميق في إحداث ثورة في محاكاة المستعرات الأعظم، مما يؤدي إلى تنبؤات أكثر كفاءة ودقة. تقدم الدراسة، المنشورة في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، نموذجًا جديدًا للتعلم العميق يسمى 3D-MIM والذي يعمل على تسريع عملية المحاكاة بشكل كبير مع الحفاظ على مستويات عالية من الدقة.

وقد تم تطبيق التعلم العميق بشكل متزايد في مختلف المجالات العلمية، بما في ذلك التنبؤ بالطقس. في هذه الحالة، استفاد الباحثون من مبادئ التعلم العميق المستخدمة في التنبؤ بالطقس لنمذجة وتحليل سلوك انفجارات المستعرات الأعظم. لا تقدم عمليات المحاكاة التي تنتجها 3D-MIM فهمًا أكثر تفصيلاً لهذه الأحداث القوية فحسب، بل تساهم أيضًا في التقدم في مجالات تكوين المجرات وتطورها.

من خلال استخدام تقنية تُعرف باسم الانقسام الهاملتوني، يقوم نموذج 3D-MIM بتقسيم انفجار المستعر الأعظم بذكاء إلى مناطق مختلفة، مع إعطاء اهتمام أكثر أو أقل لكل منطقة بناءً على تعقيدها. يقلل هذا النهج من عدد الخطوات الحسابية المطلوبة لمحاكاة 100,000 ألف سنة من تطور المستعر الأعظم بنسبة مذهلة تصل إلى 99%. ونتيجة لذلك، تم تخفيف عنق الزجاجة الذي أعاق في السابق الحساب الفعال لديناميات المستعرات الأعظمية بشكل كبير.

استثمر الباحثون جهدًا هائلاً في تدريب نموذج التعلم العميق، حيث أجروا مئات من عمليات المحاكاة التي استهلكت مجتمعة ملايين الساعات من الوقت الحسابي. لقد أتى عملهم الشاق بثماره، حيث أثبت نموذج 3D-MIM فعاليته العالية في التنبؤ بدقة بسلوك المستعر الأعظم مع تقليل وقت المحاكاة بشكل كبير.

بالإضافة إلى إحداث ثورة في محاكاة المستعرات الأعظم، يتصور الباحثون تطبيقات أوسع لمنهجيتهم. على سبيل المثال، يمكن استخدام نموذج 3D-MIM في نمذجة تكوين النجوم وتطور المجرة، مما يوفر نظرة ثاقبة حول ولادة النجوم وموتها. علاوة على ذلك، فإن الدقة المكانية والزمانية العالية التي حققها هذا النهج تجعله مفيدًا في المجالات العلمية الأخرى مثل نمذجة المناخ ومحاكاة الزلازل، حيث تكون الدقة والكفاءة ذات أهمية قصوى.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو نموذج التعلم العميق الجديد الذي تم تقديمه في الدراسة؟

ج: يُسمى نموذج التعلم العميق 3D-MIM وقد تم تطويره بواسطة باحثين من جامعة طوكيو.

س: كيف يعمل برنامج 3D-MIM على تحسين عمليات محاكاة المستعر الأعظم؟

ج: يستخدم نظام 3D-MIM التقسيم الهاملتوني لتقسيم انفجار المستعر الأعظم إلى مناطق مختلفة، مما يؤدي إلى تحسين الاهتمام الحسابي بناءً على التعقيد. يؤدي هذا إلى تقليل الخطوات الحسابية بنسبة 99% وتسريع عملية المحاكاة بشكل كبير.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لنموذج 3D-MIM؟

ج: يخطط الباحثون لتوسيع النموذج ليشمل مجالات أخرى من الفيزياء الفلكية، مثل تطور المجرة وتكوين النجوم. علاوة على ذلك، فإن الدقة المكانية والزمانية العالية التي حققها النموذج تجعله مناسبًا للتطبيقات في نمذجة المناخ ومحاكاة الزلازل.