يستخدم علماء الفلك التعلم العميق لتعزيز فهم تطور المجرة

استخدم فريق من علماء الفلك بقيادة عالم الفلك كيا هيراشيما من جامعة طوكيو، التعلم العميق لمحاكاة الانفجارات الكونية التي تنتجها النجوم الضخمة المحتضرة. ومن خلال تحسين نمذجة المستعرات الأعظم، يأمل الباحثون في الحصول على فهم أعمق لتكوين المجرة وتطورها. يمكن للمحاكاة الدقيقة للجوانب المعقدة لهذه الانفجارات أن تكشف عن أفكار حول تشتت العناصر الكيميائية الضرورية للحياة عبر الكون.

استمدت هيراشيما الإلهام من تطبيق التعلم العميق على التنبؤ بالطقس خلال حدث Hackathon. إدراكًا للتشابه بين حسابات ديناميكيات الموائع في التنبؤ بالطقس ودراسة انفجارات المستعرات الأعظم، تساءل هيراشيما عما إذا كان من الممكن تعديل نماذج التعلم العميق لاستخدامها في مجال بحثه.

خلال فترة حياتها، تولد النجوم عناصر كيميائية من خلال الاندماج النووي في قلبها. عندما لا يتمكن النجم من دمج العناصر الأثقل، ينهار الضغط الخارجي الذي يقاوم الجاذبية، مما يتسبب في انفجار الطبقات الخارجية للنجم في مستعر أعظم. يؤدي هذا الانفجار إلى تشتيت العناصر التي صنعها النجم في الفضاء، ودمجها في النهاية في الجيل التالي من النجوم وكواكبها التي تدور حولها. لذلك، فإن فهم المستعرات الأعظم أمر بالغ الأهمية لكشف قصة أصل الحياة، بما في ذلك البشر.

لا تؤثر المستعرات الأعظم على الإثراء الكيميائي للمجرات فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تطور المجرات. النماذج الحالية لسلوك المجرات تبالغ في تبسيط انفجارات المستعرات الأعظم، بافتراض شكل كروي مثالي. ومع ذلك، في الواقع، هذه الانفجارات غير متماثلة، حيث تكون بعض مناطق القشرة النجمية أكثر تعقيدًا من غيرها.

ومن خلال استخدام التعلم العميق، يمكن لعلماء الفلك تحديد الأجزاء المحددة من الانفجار التي تتطلب اهتمامًا وثيقًا أثناء عمليات المحاكاة، مما يقلل الخطوات الحسابية ويحسن الدقة. طور فريق هيراشيما نموذجًا جديدًا يسمى 3D-MIM، والذي قلل من وقت الحساب لمدة 100,000 عام من تطور المستعر الأعظم بنسبة 99٪. يمكن أن يساعد هذا الاختراق في التغلب على الاختناقات الحسابية وتسريع البحث في هذا المجال.

يفتح عمل الفريق إمكانيات تتجاوز دراسة المستعرات الأعظم. يمكن تطبيق نهج التعلم العميق الجديد على ظواهر أخرى تؤثر على تطور المجرات، مثل مناطق الانفجار النجمي، وهي بقع كبيرة من المجرات ذات تكوين نجمي مكثف. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الفريق إلى توسيع استخدام 3D-MIM لنمذجة ولادة النجوم، مما يزيد من فهمنا للكون.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو التعلم العميق؟

التعلم العميق هو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم الخوارزميات لتمكين أجهزة الكمبيوتر من التعرف على الأنماط واتخاذ القرارات بناءً على كميات كبيرة من البيانات.

س: ما هو المستعر الأعظم؟

المستعر الأعظم هو حدث انفجاري يحدث في نهاية حياة النجم. وينتج عنه قذف الطبقات الخارجية للنجم وانتشار العناصر الكيميائية في الفضاء.

س: لماذا تعتبر المستعرات الأعظم مهمة؟

تلعب المستعرات الأعظم دورًا حاسمًا في تشتيت العناصر الكيميائية الضرورية للحياة في جميع أنحاء الكون. كما أنها تؤثر على تطور المجرة وتوفر نظرة ثاقبة حول أصل الحياة.

مصادر:

– [الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية](https://rmastronomicalsociety.org)