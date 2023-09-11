المشروع 8: تقنية رائدة لقياس كتلة النيوترينو

طور باحثون من المشروع 8 تقنية رائدة تسمى التحليل الطيفي لانبعاث إشعاع السيكلوترون (CRES) لقياس كتلة النيوترينو بعيد المنال. يلعب النيوترينو المتواضع، وهو جسيم دون ذري يمر بسهولة عبر المادة، دورًا مهمًا في فهمنا للكون. لفهم تكوين الكون بشكل كامل، يحتاج العلماء إلى معرفة كتلة النيوترينو، لكن قياسها أثبت صعوبة.

يهدف المشروع 8 إلى أن يكون أول من قام بقياس كتلة النيوترينو باستخدام نهجهم المبتكر. بدلًا من محاولة الكشف المباشر عن النيوترينو، وهو أمر صعب بسبب تفاعله مع معظم أجهزة الكشف، يركز الفريق على اضمحلال بيتا، وهي عملية طبيعية تنبعث منها طاقة عندما يتحلل شكل مشع نادر من الهيدروجين إلى أيون هيليوم وإلكترون وإلكترون. النيوترينو.

من خلال قياس الطاقة المنطلقة أثناء اضمحلال بيتا ومعرفة الكتلة الإجمالية لنظير الهيدروجين المعني، يمكن للباحثين حساب الطاقة المفقودة، والتي تتوافق مع كتلة النيوترينو وحركته. ومع التقدم التكنولوجي والتوسع، يعتقد المشروع 8 أن لديهم فرصة واقعية لتحديد كتلة النيوترينو بدقة.

لقد درس الباحثون من المشروع 8 بعناية إيجابيات وسلبيات نهجهم وهم واثقون من نجاحه المحتمل. لقد أمضوا سنوات في تطوير طرق لتمييز إشارات الإلكترون عن الضوضاء الخلفية الإلكترونية، وهي خطوة حاسمة في قياس تأثير النيوترينو بدقة على حركة الإلكترون.

التقنية المستخدمة في المشروع 8، CRES، تلتقط إشعاع الميكروويف المنبعث من الإلكترونات حديثة الولادة أثناء دورانها في المجال المغناطيسي أثناء اضمحلال بيتا. ومن خلال تحليل الطاقة المفقودة في هذه العملية، يمكن للباحثين تحديد الحدود العليا لكتلة النيوترينو.

لم يتم استخدام هذه الطريقة المبتكرة من قبل لقياس تحلل بيتا التريتيوم ووضع قيود على كتلة النيوترينو. قامت تاليا فايس وكريستين كلايسنس، أعضاء فريق المشروع 8، بإجراء التحليلات النهائية التي حددت هذه الحدود.

يتمتع النهج الرائد للمشروع 8 بالقدرة على فتح فهم أعمق للتطور المبكر للكون، حيث لعبت النيوترينوات دورًا حاسمًا خلال هذه الفترة. يمكن أن يؤدي المزيد من التقدم وتوسيع نطاق هذه التقنية إلى تحقيق اختراق رائد في تحديد كتلة النيوترينو بعيد المنال.

مصادر:

- خطابات المراجعة البدنية: [المصدر]

- المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ: [المصدر1]

– جامعة ييل: [المصدر2]

– جامعة واشنطن: [المصدر3]