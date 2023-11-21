رؤى جديدة في النهوض بتربية الكرز الحلو

حققت تربية الكرز الحلو تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة من خلال استخدام الواسمات الجزيئية وتسلسل الجينوم لتحسين السمات الرئيسية من خلال الاختيار بمساعدة الواسمات (MAS). ومع ذلك، واجهت طرق التربية التقليدية تحديات بسبب انخفاض الكفاءة وارتفاع التكاليف. للتغلب على هذه العقبات، لجأ الباحثون إلى دراسات الارتباط على مستوى الجينوم عالية الدقة (GWAS) لتسريع عملية تربية أصناف جديدة ومحسنة من الكرز الحلو.

في منشور حديث بعنوان "دراسة ارتباط الجينوم عالية الدقة على مستوى الجينوم لمجموعة كبيرة من الكرز الحلو التشيكي (Prunus avium L.) حول نضج الفاكهة وسمات الجودة"، استخدم الباحثون التسلسل المزدوج على منصة Illumina NovaSeq 6000. أدى هذا النهج إلى تسلسل ضخم يبلغ 4.15 تيرابايت، مما يوفر تغطية جينومية واسعة النطاق ويسمح بتحديد أكثر من 1.7 مليون شكل متعدد الأشكال للنيوكليوتيدات المفردة عالية الجودة (SNPs) عبر مدخلات الكرز.

كشف تحليل متعمق باستخدام تحليل المكونات الرئيسية (PCA) ومعيار المعلومات بايزي (BIC) عن وجود مجموعة متجانسة دون مجموعات فرعية وراثية متميزة. ومع ذلك، فقد لوحظ تباين كبير في السمات المختلفة، وخاصة ضمن مدخلات مجموعة الموارد الوراثية (CGR). كانت الاختلافات في سمات اللون ملحوظة بين المجموعات السكانية، حيث أظهرت مدخلات CGR طيفًا لونيًا أوسع، في حين كانت سمات الحجم مثل وزن الفاكهة أكبر في مدخلات مواد التربية (BM).

حددت GWAS باستخدام نموذج FarmCPU 59 SNPs مرتبطة بأحد عشر سمة، بما في ذلك وقت الحصاد ولون الفاكهة ولون اللحم. وكان الاكتشاف الحاسم هو تحديد الحذف في منطقة MYB10، والتي تلعب دورًا في تحديد لون الفاكهة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على ارتباطات بين علامات SNP وصلابة الفاكهة وحجمها ووزنها، مما يوفر نظرة ثاقبة على الأساس الجيني لهذه السمات المهمة.

علاوة على ذلك، تم تحديد كتل النمط الفرداني التي تحتوي على تعدد الأشكال (SNPs) المهمة، مما يساعد في رسم خرائط الجينات المرشحة المرتبطة بسمات محددة. ومن بين 141 جينًا مرشحًا تم تحديدها، كان لـ 104 جينات وظائف معروفة، مما يسلط الضوء على أدوارها المحتملة في تحديد الأنماط الظاهرية للكرز.

تساهم هذه النتائج في رسم خريطة وراثية مفصلة للكرز الحلو وتضع أساسًا متينًا لجهود التربية المستقبلية. ومن خلال فهم المحددات الوراثية للصفات المظهرية الرئيسية، يمكن للباحثين تسريع عملية تطوير أصناف جديدة من الكرز الحلو ذات خصائص محسنة.

الأسئلة الشائعة

س: ما هو الانتخاب بمساعدة الواسمات (MAS) في تربية الكرز الحلو؟

ج: إن الاختيار بمساعدة الواسمات (MAS) هو أسلوب تربية يتضمن استخدام الواسمات الجزيئية لتحديد سمات محددة محل اهتمام في نباتات الكرز الحلو. ومن خلال اختيار الأفراد ذوي العلامات المرغوبة، يمكن للمربين تعزيز فرص إنتاج ذرية بهذه السمات المرغوبة.

س: كيف تساعد دراسة الارتباط على مستوى الجينوم عالية الدقة (GWAS) في تربية الكرز الحلو؟

ج: تسمح دراسة الارتباط على مستوى الجينوم عالية الدقة (GWAS) للباحثين بتحديد الارتباطات بين علامات وراثية محددة، تُعرف باسم تعدد أشكال النوكليوتيدات المفردة (SNPs)، والصفات الرئيسية في الكرز الحلو. من خلال تحديد هذه الارتباطات، يمكن للمربين تربية الأفراد بشكل انتقائي مع السمات المرغوبة، مما يؤدي إلى تطوير أصناف محسنة.

س: ما هي كتل النمط الفرداني في تربية الكرز الحلو؟

ج: كتل النمط الفرداني هي أجزاء من الجينوم حيث يتم وراثة مجموعة من تعدد الأشكال (SNPs) معًا داخل مجتمع ما. في تربية الكرز الحلو، يمكن أن تساعد كتل النمط الفرداني في تحديد مناطق الجينوم التي تحتوي على جينات مرشحة مرتبطة بسمات محددة. ومن خلال دراسة هذه الكتل، يمكن للمربين الحصول على نظرة ثاقبة للأساس الجيني للصفات المرغوبة وتسهيل جهود التربية المستهدفة.

س: كيف يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تفيد تربية الكرز الحلو؟

ج: توفر نتائج هذه الدراسة رؤى قيمة حول المحددات الوراثية للصفات الرئيسية في الكرز الحلو. من خلال فهم الأساس الجيني للسمات مثل نضج الفاكهة، والجودة، واللون، والصلابة، والحجم، يمكن للمربين اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند اختيار الآباء للتهجين. ويمكن لهذه المعرفة أن تسرع في نهاية المطاف عملية تطوير أصناف الكرز الحلو الجديدة والمحسنة ذات الخصائص المحسنة التي تلبي متطلبات السوق وتفضيلات المستهلكين.