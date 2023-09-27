المسوحات الجوية تكشف عن انخفاض طويل الأمد في أعداد أبقار البحر على طول الحاجز المرجاني العظيم

أظهر مسح جوي حديث أجراه باحثون في جامعة جيمس كوك انخفاضًا واضحًا ومستمرًا في أعداد أبقار البحر على طول جزء كبير من الحاجز المرجاني العظيم. يوفر برنامج المراقبة طويل الأمد هذا، والذي يتم تنفيذه كل خمس سنوات منذ الثمانينات، معلومات قيمة عن الاتجاهات السكانية لهذه الأنواع المعرضة للخطر.

وأكدت الدراسة الاستقصائية، التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، حدوث انخفاض طويل الأمد في أعداد أبقار البحر على مساحة تبلغ حوالي 1200 كيلومتر من الساحل، من ميشن بيتش جنوبًا إلى بوندابيرج. ويقدر الباحثون الخسائر السنوية بحوالي 2.3 بالمئة منذ عام 2005 لهذه الثدييات البحرية العاشبة، والمعروفة باسم "بقرة البحر".

يعد هذا الانخفاض في أعداد أبقار البحر أمرًا مثيرًا للقلق، خاصة بالنظر إلى أن الحاجز المرجاني العظيم يعد موطنًا لواحدة من أكبر مجموعات أبقار البحر في العالم. تم إدراج أماكن تغذيتهم في مروج الأعشاب البحرية كواحدة من قيم التراث العالمي في المنطقة. إن انخفاض أعداد أبقار البحر في الجزء الجنوبي من الحاجز المرجاني العظيم أمر مثير للقلق بشكل خاص، مع ملاحظة عدد قليل من العجول وتم رصد اثنين فقط من أزواج الأم والعجول في منطقة جلادستون.

وسلط المسح الضوء أيضًا على الانخفاض الكبير في أعداد أبقار البحر في خليج هيرفي، والذي يقدر بنحو 5.7 بالمائة سنويًا منذ عام 2005. ومع ذلك، قد يكون هذا التقدير قد تأثر بالفيضانات الشديدة في العام الماضي، والتي أدت إلى فقدان الأعشاب البحرية في المنطقة. ومن المأمول أن تبدأ الأعشاب البحرية في التعافي، حيث توجد علامات مبكرة واعدة للتجديد.

ويؤكد انخفاض أعداد أبقار البحر على الحاجة الملحة إلى معالجة التهديدات الرئيسية التي تواجه موطنها، بما في ذلك سوء نوعية المياه وتغير المناخ. ويؤكد الباحثون على ضرورة حماية مروج الأعشاب البحرية، خاصة تلك الموجودة في المياه العميقة. يعد فهم هذه الموائل والحفاظ عليها أمرًا بالغ الأهمية لضمان بقاء أعداد أبقار البحر على المدى الطويل.

تدعم الحكومة الفيدرالية أعمال المسح الجوي، مدركة لأهميتها في مراقبة وحماية هذه الأنواع المعرضة للخطر وموائلها. وتم تخصيص تمويل إضافي لإجراء المزيد من الأبحاث في خليج هيرفي العام المقبل لمراقبة تعافي أبقار البحر في المنطقة.

بشكل عام، تعد نتائج المسح بمثابة تذكير بالحاجة الملحة لجهود الحفظ لحماية أعداد أبقار البحر والنظام البيئي الدقيق للحاجز المرجاني العظيم.

مصادر:

- جامعة جيمس كوك

- آب 2023