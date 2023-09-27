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انخفاض طويل المدى في أعداد أبقار البحر في نصف الحاجز المرجاني العظيم

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 27، 2023
انخفاض طويل المدى في أعداد أبقار البحر في نصف الحاجز المرجاني العظيم

كشف برنامج مراقبة طويل المدى أجرته جامعة جيمس كوك عن انخفاض كبير في أعداد أبقار البحر على طول الحاجز المرجاني العظيم. يتم إجراء المسوحات الجوية كل خمس سنوات منذ الثمانينات لرصد الأنواع المعرضة للخطر. تؤكد أحدث البيانات الصادرة في نوفمبر انخفاضًا واضحًا في عدد السكان على طول الخط الساحلي الذي يبلغ طوله 1980 كيلومتر من ميشن بيتش إلى بوندابيرج.

وقد قُدرت الخسائر السنوية لأبقار البحر بنسبة 2.3 في المائة منذ عام 2005، مما يشكل تحديات إضافية أمام جهود الحكومة الفيدرالية لحماية الشعاب المرجانية ومنع إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر. يعد الحاجز المرجاني العظيم موطنًا لعدد كبير من أبقار البحر، وتعتبر مناطق تغذية الأعشاب البحرية فيه قيمة حيوية للتراث العالمي.

ويثير الانخفاض في أعداد أبقار البحر القلق بشكل خاص في الجزء الجنوبي من الشعاب المرجانية، والذي يمتد من جزر وايت صنداي إلى بوندابيرج. تم رصد عدد قليل من العجول في هذه المنطقة، مع ملاحظة وجود زوجين فقط من الأم والعجل في منطقة جلادستون. ويؤكد كريس كليجير، الباحث الرئيسي في أبقار البحر في مركز أبحاث المياه الاستوائية والنظام البيئي المائي التابع للجامعة، على ضرورة معالجة التهديدات التي تواجه أبقار البحر بشكل عاجل.

أشارت أعمال المسح إلى أن الانخفاض الأكبر في عدد السكان كان في خليج هيرفي، حيث يقدر بنحو 5.7 في المائة سنويًا منذ عام 2005. ومع ذلك، ربما أثرت الفيضانات الشديدة في العام الماضي على دقة هذا التقدير من خلال التسبب في فقدان الأعشاب البحرية في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، هناك آمال في أن الأعشاب البحرية قد تبدأ في التعافي، حيث يراقب الباحثون الوضع عن كثب.

يسلط الانخفاض في أعداد أبقار البحر الضوء على أهمية حماية مروج الأعشاب البحرية من التهديدات الرئيسية مثل سوء نوعية المياه وتغير المناخ. كما أنه يؤكد على أهمية فهم موائل الأعشاب البحرية في المياه العميقة والحفاظ عليها. تدعم الحكومة الفيدرالية أعمال المسح الجوي لمراقبة أعداد أبقار البحر.

المصدر: AAP 2023

By غابرييل بوتا

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