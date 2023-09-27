إن الانخفاض طويل المدى في أعداد أبقار البحر في الحاجز المرجاني العظيم يثير المخاوف

ويقوم باحثون من جامعة جيمس كوك بإجراء مسوحات جوية كل خمس سنوات منذ الثمانينات لمراقبة أعداد أبقار البحر، وهي من الأنواع المعرضة للخطر، قبالة ساحل كوينزلاند. تؤكد أحدث البيانات المستمدة من رحلات نوفمبر انخفاضًا واضحًا ومستمرًا في عدد السكان على طول حوالي 1980 كيلومتر من الساحل، من ميشن بيتش إلى بوندابيرج.

وتشير تقديرات الدراسات الاستقصائية إلى أن الخسارة السنوية لهذه الحيوانات التي ترعى الأعشاب التي تعيش في البحر بلغت حوالي 2.3 في المائة منذ عام 2005. وهذا الانخفاض في أعداد أبقار البحر يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للحكومة الفيدرالية، التي تعمل على منع إدراج الحاجز المرجاني العظيم على قائمة العالم. موقع التراث في خطر. تعد الشعاب المرجانية موطنًا لواحدة من أكبر مجموعات أبقار البحر في العالم، كما أن مناطق تغذية الأعشاب البحرية بها مُعترف بها كقيمة للتراث العالمي.

يسلط الباحث الرئيسي في مركز الجامعة لأبحاث المياه الاستوائية والنظم البيئية المائية، كريس كليجير، الضوء على أن الجزء الجنوبي من الحاجز المرجاني العظيم، الممتد من Whitsundays إلى Bundaberg، يثير قلقًا خاصًا بسبب الانخفاض الملحوظ في أعداد أبقار البحر الإجمالية. وكشف المسح أيضًا عن عدد قليل جدًا من العجول في هذه المنطقة، حيث تم رصد زوجين فقط من الأم والعجل في منطقة جلادستون.

أشارت أعمال المسح إلى أن الانخفاض الحاد في عدد السكان حدث في خليج هيرفي، والذي يقدر بنحو 5.7 بالمائة سنويًا منذ عام 2005. ومع ذلك، قد يكون هذا التقدير قد تأثر بالفيضانات الشديدة العام الماضي، والتي أدت إلى فقدان معظم الأعشاب البحرية في المنطقة. . ويشير الدكتور كليجير إلى أن بعض أبقار البحر ربما ماتت بسبب الجوع، بينما ربما هاجر البعض الآخر إلى موائل بالقرب من جلادستون بحثًا عن الطعام.

في حين أن الانخفاض في أعداد الأعشاب البحرية في خليج هيرفي قد يكون مؤقتًا، إلا أن الدراسة تؤكد أهمية الحفاظ على موائل الأعشاب البحرية وفهمها، وخاصة تلك الموجودة في المياه العميقة. هناك دلائل تبعث على الأمل على أن الأعشاب البحرية بدأت في التعافي، وسيتم إجراء أبحاث إضافية تمولها الحكومة الفيدرالية في العام المقبل لمراقبة السكان في خليج هيرفي.

تشير نتائج المسح إلى الحاجة الملحة لحماية مروج الأعشاب البحرية من التهديدات الرئيسية مثل سوء نوعية المياه وتغير المناخ. يعد التصدي لهذه التهديدات والحفاظ على الموائل الحيوية أمرًا بالغ الأهمية لبقاء أبقار البحر على المدى الطويل والصحة العامة للحاجز المرجاني العظيم.

مصادر:

- باحثون من جامعة جيمس كوك

– مركز أبحاث المياه الاستوائية والنظم الإيكولوجية المائية، جامعة جيمس كوك

- آب 2023