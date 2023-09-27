تظهر المسوحات الجوية انخفاضًا طويل المدى في أعداد أبقار البحر في نصف الحاجز المرجاني العظيم

كشفت دراسة جوية حديثة أجراها باحثون من جامعة جيمس كوك عن انخفاض واضح وطويل الأمد في أعداد أبقار البحر على طول حوالي 1200 كيلومتر من الخط الساحلي في كوينزلاند. قامت الجامعة بمراقبة الأنواع المعرضة للخطر منذ الثمانينيات من خلال المسوحات الجوية التي يتم إجراؤها كل خمس سنوات.

وتؤكد أحدث البيانات المستمدة من رحلات نوفمبر/تشرين الثاني أن أعداد أبقار البحر تشهد خسارة سنوية بنسبة 2.3 في المائة منذ عام 2005. ويؤثر هذا الانخفاض في المقام الأول على القسم الجنوبي من الحاجز المرجاني العظيم، من وايت ساندايز إلى بوندابيرج، مع ملاحظة عدد قليل جدًا من العجول في المنطقة. منطقة. وحدد الباحثون أيضًا انخفاضًا كبيرًا في أعداد أبقار البحر في خليج هيرفي، يقدر بنحو 5.7 بالمائة سنويًا منذ عام 2005. ومع ذلك، من الممكن أن يكون هذا التقدير قد تأثر بالفيضانات الشديدة التي حدثت العام الماضي، مما أدى إلى فقدان الأعشاب البحرية، وهو أمر بالغ الأهمية. مصدر الغذاء لأبقار البحر.

يعد انخفاض أعداد أبقار البحر أمرًا مثيرًا للقلق بالنسبة للحكومة الفيدرالية، التي تعمل حاليًا على منع إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر. تعد الشعاب المرجانية موطنًا لواحدة من أكبر مجموعات أبقار البحر في العالم، كما تعد مناطق تغذية الأعشاب البحرية بها جزءًا أساسيًا من قيم التراث العالمي في المنطقة.

ويعزو الباحثون انخفاض أعداد أبقار البحر إلى التهديدات الرئيسية مثل سوء نوعية المياه وتغير المناخ. ويؤكدون على ضرورة حماية مروج الأعشاب البحرية، وخاصة تلك الموجودة في المياه العميقة، لأنها بمثابة موائل حيوية لهذا النوع. يتم دعم أعمال المسح من قبل الحكومة الفيدرالية، التي خصصت تمويلًا إضافيًا للبحث المستمر في خليج هيرفي.

في حين أن الانخفاض في عدد سكان خليج هيرفي قد يكون مؤقتًا، إلا أن الانخفاض العام الذي لوحظ في ما يقرب من نصف الحاجز المرجاني العظيم يؤكد الحاجة الملحة لجهود الحفاظ على البيئة. يعد الحفاظ على موائل الأعشاب البحرية وفهمها أمرًا بالغ الأهمية لضمان بقاء أبقار البحر على المدى الطويل في المنطقة.

مصادر:

– البحث الذي أجرته جامعة جيمس كوك

– بيان من كريس كليجير، الباحث الرئيسي في أبقار البحر في مركز أبحاث المياه الاستوائية والنظم البيئية المائية بالجامعة