حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

تظهر المسوحات الجوية انخفاضًا طويل المدى في أعداد أبقار البحر في نصف الحاجز المرجاني العظيم

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
تظهر المسوحات الجوية انخفاضًا طويل المدى في أعداد أبقار البحر في نصف الحاجز المرجاني العظيم

كشفت دراسة جوية حديثة أجراها باحثون من جامعة جيمس كوك عن انخفاض واضح وطويل الأمد في أعداد أبقار البحر على طول حوالي 1200 كيلومتر من الخط الساحلي في كوينزلاند. قامت الجامعة بمراقبة الأنواع المعرضة للخطر منذ الثمانينيات من خلال المسوحات الجوية التي يتم إجراؤها كل خمس سنوات.

وتؤكد أحدث البيانات المستمدة من رحلات نوفمبر/تشرين الثاني أن أعداد أبقار البحر تشهد خسارة سنوية بنسبة 2.3 في المائة منذ عام 2005. ويؤثر هذا الانخفاض في المقام الأول على القسم الجنوبي من الحاجز المرجاني العظيم، من وايت ساندايز إلى بوندابيرج، مع ملاحظة عدد قليل جدًا من العجول في المنطقة. منطقة. وحدد الباحثون أيضًا انخفاضًا كبيرًا في أعداد أبقار البحر في خليج هيرفي، يقدر بنحو 5.7 بالمائة سنويًا منذ عام 2005. ومع ذلك، من الممكن أن يكون هذا التقدير قد تأثر بالفيضانات الشديدة التي حدثت العام الماضي، مما أدى إلى فقدان الأعشاب البحرية، وهو أمر بالغ الأهمية. مصدر الغذاء لأبقار البحر.

يعد انخفاض أعداد أبقار البحر أمرًا مثيرًا للقلق بالنسبة للحكومة الفيدرالية، التي تعمل حاليًا على منع إدراج الحاجز المرجاني العظيم ضمن مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر. تعد الشعاب المرجانية موطنًا لواحدة من أكبر مجموعات أبقار البحر في العالم، كما تعد مناطق تغذية الأعشاب البحرية بها جزءًا أساسيًا من قيم التراث العالمي في المنطقة.

ويعزو الباحثون انخفاض أعداد أبقار البحر إلى التهديدات الرئيسية مثل سوء نوعية المياه وتغير المناخ. ويؤكدون على ضرورة حماية مروج الأعشاب البحرية، وخاصة تلك الموجودة في المياه العميقة، لأنها بمثابة موائل حيوية لهذا النوع. يتم دعم أعمال المسح من قبل الحكومة الفيدرالية، التي خصصت تمويلًا إضافيًا للبحث المستمر في خليج هيرفي.

في حين أن الانخفاض في عدد سكان خليج هيرفي قد يكون مؤقتًا، إلا أن الانخفاض العام الذي لوحظ في ما يقرب من نصف الحاجز المرجاني العظيم يؤكد الحاجة الملحة لجهود الحفاظ على البيئة. يعد الحفاظ على موائل الأعشاب البحرية وفهمها أمرًا بالغ الأهمية لضمان بقاء أبقار البحر على المدى الطويل في المنطقة.

مصادر:
– البحث الذي أجرته جامعة جيمس كوك
– بيان من كريس كليجير، الباحث الرئيسي في أبقار البحر في مركز أبحاث المياه الاستوائية والنظم البيئية المائية بالجامعة

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

الكسوف الحلقي الكلي للشمس لعام 2023: حدث سماوي مذهل

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا
علوم

انخفاض طويل المدى في أعداد أبقار البحر في نصف الحاجز المرجاني العظيم

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا
علوم

ثورة في قياس درجة الحرارة باستخدام Thermal MagIC

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

الكسوف الحلقي الكلي للشمس لعام 2023: حدث سماوي مذهل

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

انخفاض طويل المدى في أعداد أبقار البحر في نصف الحاجز المرجاني العظيم

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

ثورة في قياس درجة الحرارة باستخدام Thermal MagIC

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

إن الانخفاض طويل المدى في أعداد أبقار البحر في الحاجز المرجاني العظيم يثير المخاوف

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات