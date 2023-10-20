الرقص المعقد بين الجهازين العصبي والمناعي: رؤى من محور المناعة العصبية

على الرغم من كونهما كيانين مختلفين، إلا أن الجهازين العصبي والمناعي لديهما علاقة معقدة ومترابطة. يلعب هذا الرقص المعقد بين النظامين، المعروف باسم المحور المناعي العصبي، دورًا حاسمًا في تنسيق العمليات الفسيولوجية المختلفة في الدماغ والجلد والجهاز الهضمي. لقد أذهل التواصل بين الخلايا في هذه الأنظمة العلماء مثل إسحاق تشيو، عالم الأحياء المناعية في كلية الطب بجامعة هارفارد.

ركزت أبحاث تشيو على الكشف عن التفاعلات المعقدة بين الخلايا التائية، والخلايا الدبقية الصغيرة، والبكتيريا في سياق التنكس العصبي، والتهابات الجلد البكتيرية، والالتهابات الميكروبية مثل التهاب السحايا، والجمرة الخبيثة، والتهاب القولون. وقد سلطت النتائج التي توصل إليها الضوء على آليات جديدة للألم والالتهابات، وكشفت عن دور الخلايا العصبية والخلايا المناعية والميكروبات في هذه العمليات.

يرتبط الألم، وهو قدرة الجسم الأساسية على استشعار الخطر، ارتباطًا وثيقًا بجهاز المناعة. تتفاعل الخلايا العصبية المسؤولة عن الألم، المسؤولة عن التوسط في الألم، مع الخلايا المناعية من خلال الحديث المتبادل ثنائي الاتجاه. تنتج الخلايا المناعية مواد يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الأعصاب، مما يجعلها أكثر حساسية للألم. وفي المقابل، تقوم مستقبلات الألم بتخزين الببتيدات العصبية التي يمكن للخلايا المناعية استشعارها، مما يؤثر على سلوكها.

ركز فريق تشيو البحثي على الببتيدات العصبية مثل الببتيد المرتبط بجينات الكالسيتونين (CGRP) وتفاعلها مع الخلايا المناعية، وخاصة الخلايا البلعمية، والعدلات، والخلايا الوحيدة، والخلايا التائية، والخلايا البائية. اكتشف الفريق أن التفاعلات بين هذه الببتيدات العصبية ومستقبلات الخلايا المناعية يمكن أن تؤثر على إنتاج السيتوكينات، واستقطاب البلاعم، وتجنيد العدلات، واستجابات الخلايا التائية. تلعب هذه الببتيدات العصبية أدوارًا تنظيمية قوية في المناعة.

وفي سياق الالتهابات الميكروبية، كشف فريق تشيو عن رؤى رائعة حول كيفية اختطاف البكتيريا لألياف الألم. على سبيل المثال، في التهاب السحايا الناجم عن المكورات العقدية الرئوية والمكورات العقدية القاطعة للدر، تقوم مسببات الأمراض هذه بتنشيط الخلايا العصبية المستقبلة للألم من خلال مادة سامة تشكل المسام تسمى الحالة الرئوية. يؤدي هذا التنشيط إلى إنتاج CGRP، والذي بدوره يمنع إنتاج السيتوكينات الواقية بواسطة الخلايا البلعمية، مما يسمح للبكتيريا بالبقاء على قيد الحياة وغزو الدماغ بسهولة أكبر.

ومن خلال أبحاثهم، تمكن تشيو وفريقه من التعامل مع محور المناعة العصبية في النماذج الحيوانية لتعزيز قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الالتهابات البكتيرية مثل التهاب السحايا. ومن خلال استهداف تفاعلات جزيئية محددة واستخدام أساليب في الجسم الحي وفي المختبر، اكتسبوا نظرة ثاقبة للتفاعل المعقد بين الخلايا العصبية والخلايا المناعية والميكروبات.

هذا البحث له آثار كبيرة على الاستراتيجيات العلاجية. ومن خلال استهداف مسارات الألم، مثل حجب CGRP، قد يكون من الممكن تعزيز الاستجابات المناعية ضد العدوى. إن فهم محور المناعة العصبية يفتح مجالًا جديدًا تمامًا من الإمكانيات لعلاج الأمراض والالتهابات المختلفة.

المصادر: The Scientist، Wiley Online Library، Nature Review Immunology، المعهد الوطني لأبحاث طب الأسنان والوجه القحفي.