فك رموز تفاعلات موجات الجاذبية في تصادمات الثقب الأسود

يعمل العلماء بدعم من مكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة والوكالات الفيدرالية الأخرى على اكتساب فهم أعمق لموجات الجاذبية الناتجة عن تصادمات الثقوب السوداء. لم يتم اكتشاف موجات الجاذبية، التي تنبأ بها ألبرت أينشتاين في عام 1916، بشكل مباشر حتى عام 2015 في مرصد موجات الجاذبية بالليزر (LIGO).

عندما يصطدم ثقبان أسودان ضخمان، يكون التأثير هائلًا لدرجة أنه يرسل تموجات عبر الزمكان. وتعرف هذه التموجات باسم موجات الجاذبية. ولمحاكاة هذه الاصطدامات ودراستها بدقة، يستخدم العلماء عمليات محاكاة حاسوبية معقدة تشمل العملية برمتها، بدءًا من الدوامة الأولية تجاه بعضها البعض وحتى الاندماج وتشكيل ثقب أسود مشوه.

وفي الماضي لم تكن النماذج تتضمن تأثير أو تفاعل موجات الجاذبية مع بعضها البعض. ومع ذلك، شكك الباحثون في أن هذه النماذج لم تكن دقيقة. واعتقدوا أن اصطدام الثقوب السوداء من شأنه أن يتسبب في تفاعل الموجات مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى ظهور موجات جديدة بترددات مختلفة.

أجرى فريق من الباحثين من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة كولومبيا وجامعة ميسيسيبي وجامعة كورنيل ومعهد ماكس بلانك لفيزياء الجاذبية تحليلًا أكثر تفصيلاً للمخرجات الرقمية من هذه المحاكاة. ووجدوا أدلة على تفاعل موجات الجاذبية مع بعضها البعض، مما أدى إلى إنشاء موجات أصغر وأكثر فوضوية ولا يمكن التنبؤ بها ذات ترددات مستقلة. ومن خلال دمج هذه التفاعلات في النماذج، يمكن للعلماء تفسير البيانات بشكل أكثر دقة وتحسين دقة عمليات المحاكاة.

كلما أصبحت هذه النماذج أكثر دقة، كلما تمكنت من مساعدة العلماء بشكل أفضل على فهم ملاحظات العالم الحقيقي من LIGO. بالإضافة إلى ذلك، من خلال دراسة تفاعلات موجات الجاذبية في اصطدامات الثقوب السوداء، يمكن للباحثين إجراء المزيد من التحقيق فيما إذا كانت النسبية العامة، نظرية الجاذبية لأينشتاين، تفسر بدقة سلوك الثقوب السوداء.

على الرغم من أنه لا يمكننا اكتشاف موجات الجاذبية بشكل مباشر، إلا أن البيانات والنماذج التي أنشأها العلماء تستمر في توسيع معرفتنا بهذه الظواهر غير العادية. يفتح البحث المستمر الأبواب أمام فهم أعمق للثقوب السوداء والمبادئ الأساسية للزمكان.

المصدر

وزارة الطاقة الأمريكية، “فك رموز موجات الجاذبية” (2023، 11 أكتوبر)