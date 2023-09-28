الطبقات المتناظرة لمجرة شل NGC 3923

تُظهر هذه الصورة التي التقطتها كاميرا الطاقة المظلمة (DECam)، التي طورتها وزارة الطاقة الأمريكية (DOE)، الهيكل الفريد لمجرة NGC 3923، وهي مجرة ​​صدفية. المجرات الصدفية هي نوع من المجرات الإهليلجية تتميز بأصداف متحدة المركز تشكل هالاتها المجرية. تقع NGC 3923 في كوكبة العدار، وتبعد حوالي 70 مليون سنة ضوئية عن الأرض وعرضها 150,000 سنة ضوئية.

يُعتقد أن المجرات الصدفية مثل NGC 3923 تتشكل نتيجة عمليات الاندماج بين المجرات الحلزونية الأكبر والمجرات الأصغر. في هذه العملية، يقوم حقل الجاذبية للمجرة الأكبر حجمًا بتجريد النجوم تدريجيًا من قرص المجرة الأصغر، مما يؤدي إلى اختلاطها مع الهالة الخارجية للمجرة الأكبر. يشكل هذا الخلط أشرطة أو قذائف متحدة المركز تذكرنا بطبقات البصل. تشبيه بسيط لهذه العملية هو إضافة قطرة من لون الطعام إلى وعاء من الخليط وتقليبه ببطء، ومراقبة القطرة وهي تتمدد في نمط حلزوني.

تعتبر NGC 3923 استثنائية بشكل خاص لأنها تحتوي على أكبر قشرة معروفة بين المجرات الصدفية المرصودة. كما أنها تتميز بأكبر عدد من الأصداف وأكبر نسبة بين نصف قطر الأصداف الخارجية والأعمق. اقترحت دراسة أجريت عام 2016 أن NGC 3923 قد تحتوي على ما يصل إلى 42 غلافًا مختلفًا، حيث تتشكل الأصداف الخارجية أولاً وتتشكل الأصداف الداخلية لاحقًا مع تباطؤ عملية اندماج المجرات.

بالإضافة إلى عرض NGC 3923، تلتقط هذه الصورة أيضًا مجموعة مجرات ضخمة قريبة، مما يعرض الظاهرة المعروفة باسم عدسة الجاذبية. تحدث عدسة الجاذبية عندما يؤدي سحب الجاذبية لجسم ضخم إلى ثني الضوء القادم من جسم أبعد، مما يؤدي إلى إنشاء صور مشوهة ومكبرة. وهذا يوفر لعلماء الفلك رؤى قيمة حول توزيع المادة في الكون.

بشكل عام، فإن الطبقات المتناظرة للمجرة NGC 3923 تجعلها مثالًا رائعًا للمجرة الصدفية التي تقدم لعلماء الفلك فهمًا أعمق لتطور المجرة وديناميكيات اندماج المجرات.

مصادر:

– مسوحات التصوير التراثي DESI/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA

- رئيس TA (جامعة ألاسكا أنكوراج/NOIRLab في NSF)، M. Zamani (NOIRLab في NSF)، R. Colombari (NOIRLab في NSF)، وD. de Martin (NOIRLab في NSF)