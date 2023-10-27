تأثير التعاون بين الصين وروسيا في مجال الطاقة على أهداف الصين المتعلقة بالمناخ

أثارت زيادة الصين الأخيرة في التعاون في مجال الطاقة مع روسيا تساؤلات حول التزامها بالانتقال إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وقد توقعت توقعات الطاقة العالمية لعام 2023 الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية انخفاضا في استهلاك الغاز، وخاصة الغاز الروسي، فضلا عن انخفاضات في النفط والغاز. الاستهلاك في الصين بعد عامي 2030 و2040 على التوالي. ومع ذلك، تستورد الصين كميات قياسية من النفط الروسي، وقد أعربت عن اهتمامها بخط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2".

ومن خلال زيادة وارداتها من الوقود الأحفوري الروسي الرخيص، تصبح الصين قادرة على الاستفادة من الوقود المنخفض التكلفة في حين تعمل أيضا على تعزيز فرص التصدير الخاصة بها. وقد أدى هذا إلى مخاوف بشأن اعتماد الصين على الوقود الأحفوري وقدرتها على تحقيق أهدافها المناخية. وعلى الرغم من التوقعات الواردة في تقرير آفاق الطاقة العالمية، فإن زيادة التعاون في مجال الطاقة مع روسيا تشير إلى أن تحول الصين إلى الحياد الكربوني قد يواجه تحديات.

ومن الأهمية بمكان أن نضع في الاعتبار المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة لدى الصين في هذا السياق. إن تنويع موردي الطاقة لديها من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري الروسي يساعد الصين على تخفيف نقاط الضعف في سلسلة إمدادات الطاقة لديها. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية قد تعيق الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.

ورغم أن الصين حققت تقدما كبيرا في نشر الطاقة المتجددة، فإن اعتمادها على الوقود الأحفوري، وخاصة من روسيا، يشكل تهديدا لأهدافها المناخية الطويلة الأجل. إن تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والالتزامات المناخية سوف يشكل تحدياً رئيسياً للصين في السنوات المقبلة.

أسئلة وأجوبة:

سؤال: هل يقوض تعاون الصين مع روسيا في مجال الطاقة أهدافها المناخية؟

ج: إن زيادة التعاون بين الصين وروسيا في مجال الطاقة، وخاصة في مجال واردات الوقود الأحفوري، يثير المخاوف بشأن التزامها بأهدافها المناخية.

س: لماذا تستورد الصين كميات قياسية من النفط الروسي؟

ج: أدى تنويع موردي الطاقة في الصين، مدفوعاً بالمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، إلى زيادة وارداتها من الوقود الأحفوري الروسي الرخيص.

س: كيف يؤثر ذلك على تحول الصين إلى الحياد الكربوني؟

ج: إن اعتماد الصين على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الوقود الأحفوري الروسي، يشكل تحديا أمام تحولها إلى الحياد الكربوني وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

سؤال: ما هو التوازن بين أمن الطاقة والأهداف المناخية بالنسبة للصين؟

ج: يتعين على الصين أن تعمل على إيجاد التوازن بين ضمان أمن الطاقة والوفاء بالتزاماتها المناخية، وهو ما يتطلب التخطيط الدقيق والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.