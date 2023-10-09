توفي جون فينيرتي، العضو المتقاعد في An Garda Siochana، مؤخرًا عن عمر يناهز 91 عامًا. وتعد وفاته بمثابة تذكير بعصر مضى في الشرطة وتسلط الضوء على المشهد المتغير لإنفاذ القانون.

بعد انضمامه إلى An Garda Siochana في الثمانينيات ونقله إلى محطة Blarney Garda في كورك، يتذكر المؤلف أول لقاء له مع John Finnerty، وهو ضابط ذو خبرة كان على وشك التقاعد. على الرغم من الوقت المحدود الذي قضاه معًا، وجد المؤلف أن فينيرتي مرشد استثنائي وتجسيد حقيقي لما تعنيه مراقبة مجتمع صغير.

إذا نظرنا إلى تجاربهم المشتركة، يتذكر المؤلف بساطة ومتعة العمل الشرطي في أوقات سابقة. ومع ذلك، أصبح من الواضح أن الجانب الإداري من الوظيفة كان مرهقًا، مع وجود نظام ورقي. كان لا بد من تسجيل كل شكوى أو حادثة في تقارير مكتوبة، وتعميمها عبر مختلف الرتب، والاحتفاظ بها بدقة في العديد من السجلات. لقد كان صداعًا تنظيميًا استمر حتى مع تقدم التكنولوجيا.

اليوم، لا يزال أعضاء An Garda Siochana يجدون أنفسهم مثقلين بالأعمال الورقية والمهام الإدارية، على الرغم من توفر التكنولوجيا الحديثة. وقد تزايد الإحباط بين الأعضاء العاديين، خاصة مع إدخال نظام المناوبات الأربع مؤخرًا، مما أدى إلى انعدام الرؤية وزيادة العنف في الشوارع. وقد أثار هذا، إلى جانب الانفصال بين المفوض درو هاريس وضباط الخطوط الأمامية، جدلاً حول اتجاه المنظمة.

ويتأمل المؤلف التغييرات في المشاركة المجتمعية، حيث تم استنفاد وحدات الشرطة المجتمعية لاستيعاب التحولات الجديدة. والنتيجة هي خسارة محتملة للعلاقة الوثيقة بين سلطات إنفاذ القانون والمجتمعات التي تخدمها.

في الختام، فإن وفاة جون فينيرتي هي بمثابة انعكاس لعالم An Garda Siochana المتغير. وبينما تم إحراز التقدم والتقدم، لا تزال التحديات قائمة، مما يؤكد الحاجة إلى التوازن بين الواجبات الإدارية والشرطة الفعالة.

مصادر:

– [تعريف: An Garda Siochana](https://www.independent.ie/irish-news/gardai-tribunal/define-an-garda-siochana-31019537.html)

– [تعريف: الشرطة المجتمعية](https://www.thejournal.ie/what-is-community-policing-2694635-Apr2016/)