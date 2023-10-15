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علماء الفلك يدرسون النجم الميت في المقبرة الكونية

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 15، 2023
علماء الفلك يدرسون النجم الميت في المقبرة الكونية

حقق علماء الفلك اكتشافا هاما من خلال دراسة نجم ميت في مركز سديم كوكبي يقع في العنقود النجمي المفتوح ميسييه 37، والذي يبعد حوالي 4,500 سنة ضوئية عن الأرض. هذا القزم الأبيض، المحاط بسحابة من الحطام النجمي والغاز والغبار، يعطي العلماء فكرة عن كيفية موته وكيف قد يبدو نظامنا الشمسي في المستقبل.

عندما ينفد الوقود اللازم لعمليات الاندماج النووي من الشمس، ستتضخم لتصبح عملاقًا أحمر، ويلتهم الكواكب الداخلية ويتحول في النهاية إلى سديم كوكبي. من خلال دراسة نجم ميت داخل ميسييه 37، يمكن للعلماء أن يفهموا بشكل أفضل كيف تتطور وتموت النجوم من نفس العمر ولكن ذات كتل مختلفة. تعمل هذه المجموعة كمختبر كوني مثالي لاختبار نظريات تطور النجوم.

واستخدم فريق علماء الفلك غران تليسكوبيو كنارياس الموجود في جزيرة لا بالما بجزر الكناري لدراسة القزم الأبيض. وتوصلوا إلى أن كتلته حاليًا تبلغ حوالي 85% من كتلة الشمس، مما يشير إلى أن النجم الذي مات لتكوينه كانت كتلته تعادل 2.8 مرة كتلة الشمس. ويفتقر القزم الأبيض أيضًا إلى الهيدروجين على سطحه، مما يشير إلى أنه ربما مر بحدث عنيف في الماضي.

تعتبر دراسة العلاقة الجماعية الأولية والنهائية، وهي العلاقة بين كتلة ولادة النجم وكتلة الموت، أمرًا بالغ الأهمية في فهم عمر النجم ومرحلته النهائية. يمكن للمعلومات التي تم جمعها من هذه الدراسات أن تساعد في تحديد ما إذا كان النجم سيصبح قزمًا أبيض، أو نجمًا نيوترونيًا، أو ربما ثقبًا أسود. ويمكن أن يساعد أيضًا في تحديد ما إذا كان النجم المحتضر سيطلق مستعرًا أعظم، وينشر المواد في الكون ويصبح اللبنات الأساسية للجيل القادم من النجوم.

يعتمد فهم التطور الكيميائي للمجرات والكون بأكمله على المعرفة المكتسبة من دراسة بقايا النجوم والمناطق المحيطة بها. ونُشر هذا البحث في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية.

مصادر: علم الفلك والفيزياء الفلكية

By فيكي ستافروبولو

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