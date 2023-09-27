مهمة Chandrayaan-3: رحلة مجمدة تصل إلى نهايتها

يبدو أن مهمة Chandrayaan-3 الهندية، والتي تهدف إلى استكشاف القطب الجنوبي للقمر، قد وصلت إلى نهايتها. بعد تحمل ليلة قمرية متجمدة استمرت أسبوعين، لم تستجب مركبة الهبوط والمركبة الجوالة لمحاولات الاتصال من منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). على الرغم من النكسة، لا يزال من الممكن اعتبار المهمة ناجحة، لأنها تمثل أول هبوط ناجح لمركبة فضائية في منطقة القطب الجنوبي للقمر.

وتكمن أهمية هذا الإنجاز في أن القطب الجنوبي يحتوي على كميات هائلة من المياه المتجمدة في الحفرة المظللة بشكل دائم. يعد هذا المورد الثمين أمرًا بالغ الأهمية للبعثات القمرية المستقبلية وإنشاء قواعد لرواد الفضاء. يعد Chandrayaan-3 أيضًا أول هبوط ناجح لمركبة روفر ومركبة هبوط على سطح القمر، بعد تحطم سابقتها، Chandrayaan-2.

وكان هناك أمل في أن يؤدي ضوء الشمس في اليوم القمري الجديد إلى إحياء مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، اللتين تم وضعهما في وضع السكون أثناء الليل. ومع ذلك، مع مرور كل ساعة، تتضاءل فرص استيقاظهم. تشكل درجات الحرارة المنخفضة للغاية في الليل القمري، والتي تصل إلى -250 درجة مئوية (-418 فهرنهايت)، تحديًا كبيرًا للمركبة الفضائية. تم شحن البطارية الصغيرة للمركبة الجوالة، والتي تبلغ سعتها 10 أمبير/ساعة، بالكامل قبل الليل، وتم وضع الألواح الشمسية لاستقبال ضوء النجوم الوارد. تم أيضًا تجهيز مركبة الهبوط، المجهزة ببطارية تبلغ سعتها 62.5 أمبير في الساعة، لليوم القمري.

لم تنجح جهود ISRO لإعادة الاتصال مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة حتى الآن. ومن المفترض أن يعيد المنطق الذاتي الذي تم تحميله مسبقًا على كلتا المركبتين إلى الحياة بمجرد حدوث توليد كافٍ للطاقة الشمسية، بشرط أن ينجوا من الظروف القاسية لليلة القمرية. ومع ذلك، فإن مكونات المركبة الفضائية لم تكن مصممة لتحمل درجات الحرارة القصوى هذه، مما يثير المخاوف بشأن قدرتها على العمل.

يعتمد أمل ISRO جزئيًا على مهمة Chang'e 4 الناجحة للصين، والتي هبطت على الجانب البعيد من القمر واستيقظت بنجاح عدة مرات. ومع ذلك، فإن مصير Chandrayaan-3 لا يزال غير مؤكد، حيث يحتاج جهاز الإرسال الخاص بمركبة الهبوط إلى إثبات وظيفته لتأكيد استمرار المهمة.

في حالة انتهاء المهمة بالفعل، تظل أهمية Chandrayaan-3 كأول مركبة فضائية تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر علامة فارقة في استكشاف القمر.

مصادر:

– حساب ISRO على تويتر

- اوقات الهند

- بي بي سي نيوز