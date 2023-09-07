موقع خفي منفرد وغطسة مريحة في النهر: اليوم 145 على طريق الآبالاش

في اليوم 145 من مسار أبالاتشي، أمضى المتجول ليلة نوم مريحة واستيقظ في الساعة 9:35 وهو يشعر بالانتعاش. بعد الاستمتاع بصباح مريح في موقع التخفي المنفرد الخاص بهم، بدأوا رحلتهم مع مشروب طاقة هائل على الإفطار. مع عبوة أخف وزنًا وتعزيزًا بالكافيين، كانوا في حالة معنوية جيدة عندما انطلقوا على الطريق.

كان لدى المتجول تلة أخرى يبلغ طولها 4 كيلومترات للتغلب عليها قبل أن يمتد منحدرًا طويلًا في الصباح. لقد كانوا يحرزون تقدمًا نحو هدفهم المتمثل في التغلب على جميع قمم نيو هامبشاير الـ 48 التي يزيد ارتفاعها عن 4,000 قدم. بحلول هذه المرحلة، كانوا قد أكملوا بالفعل 19 من هذه القمم.

أثناء الرحلة، استمتع المتجول بالاستماع إلى كتاب صوتي وتطلع إلى الانتهاء منه قريبًا. لقد خططوا لبدء فيلم "The Maine Woods" لثورو أثناء سيرهم عبر غابات ولاية ماين. أدى لقاء صدفة مع زملائه من المتنزهين على طول نهر أندروسكوجين إلى الغطس المنعش في الماء. لقد أمضوا بعض الوقت في الدردشة مع زملائهم من المتنزهين، بل وشاهدوا مقطعًا دعائيًا لفيلم بعنوان "Kung Fury" على موقع YouTube.

بعد العودة إلى المسار حوالي الساعة 3 مساءً، واجه المتجول بعض الوجوه المألوفة التي لم يروها منذ NOC. لقد عكسوا أكثر من 1,500 ميل من المسار الذي قطعوه منذ اجتماعهم الأخير. على الرغم من الانعطاف بسبب انحدار النهر، وجد المتجول موقعًا مناسبًا لخيمة التخفي على قمة الجبل. لقد استمتعوا بعشاء بسيط بجوار النار يتكون من جبنة شيدر فيرمونت الحادة والسلامي وعصي اللحم البقري وشيا ميو والحلوى. ولتكملة تغذيتهم، تناولوا أيضًا علكات متعددة الفيتامينات.

عندما استقر المتجول ليلاً، كانوا يتطلعون إلى بداية مبكرة في اليوم التالي. كان هدفهم هو الوصول إلى Speck Pond والملجأ القريب، مما يمثل دخولهم إلى الحالة النهائية للمسار: مين. ستكون رحلة طولها 21 ميلاً، مما يجعلهم أقرب إلى تحقيق مغامرة المشي لمسافات طويلة.

مصادر:

– أرشيفات المغامرات – https://adventurearchives.org/

– الرحلة – https://thetrek.co/