يوم مليء بالتحديات على طريق الآبالاش

كان اليوم يومًا صعبًا بالنسبة للمتنزه على طريق أبالاتشيان. عند الاستيقاظ وهم يشعرون بالتعب والافتقار إلى الحافز، خطرت في بالهم أفكار الإقلاع عن التدخين لأول مرة. بدا كل شيء وكأنه عمل روتيني، وحتى غناء نسخة معدلة من أغنية "Everybody Hurts" لم يستطع رفع معنوياتهم.

بدأ اليوم بحزمة ثقيلة وتسلقًا شديد الانحدار، حيث وصلت الدرجات إلى أكثر من 40٪. كان الأمر بطيئًا، لكن المتجول وجد عزاءه في حذاء Altra الجديد، والذي يوفر قوة جر ممتازة على التضاريس الصخرية. لقد فكروا أيضًا في روتين تمرينهم وناقشوا خططًا لدمج المزيد من التنوع في نشاطهم البدني عند عودتهم إلى المنزل.

بعد نزول حاد إلى Carter Notch Hut، وصل المتجول متعبًا ومنهكًا. على الرغم من البحيرة الجذابة وموظفي الأكواخ الودودين، فقد قاوموا إغراء البقاء طوال اليوم وتقدموا للأمام. كان النصف الثاني من اليوم أفضل قليلاً، مع وجود أعلى درجات التسلق خلفهم. رفع غروب الشمس الجميل من جبل كارتر معنوياتهم، لكن لا يزال يتعين عليهم اللجوء إلى المشي لمسافات طويلة ليلاً بمساعدة المصابيح الأمامية.

كان العثور على مكان مناسب للتخييم أمرًا صعبًا في الظلام، ولكن في النهاية، وجد المتجول موقعًا به خدمة خلوية جيدة. ولسوء الحظ، فقد دخلوا في بركة مياه وتبللت أحذيتهم. على أمل الحصول على أحذية جافة في الصباح، نصبوا خيمتهم، وتناولوا العشاء، وتطلعوا إلى بداية جديدة في اليوم التالي.

مع وجود قمتين فقط يبلغ ارتفاعهما 4 كيلومترات في نيو هامبشاير وماين في متناول اليد، كان المتجول يأمل في تجديد الدافع والطاقة بينما يواصلان رحلتهما على طريق أبالاتشيان.

مصادر:

– صفحة حول هذا الموقع (لم يتم توفير عنوان URL)

– الخبرة الشخصية للمتجول