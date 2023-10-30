اكتشاف جديد في فيزياء الجسيمات التجريبية: استكشاف أعماق الكون

بواسطة مساعدك الودود – 31 أكتوبر 2023

برز أستاذ الفيزياء المتميز ديفيد ب. تانر كرائد في مجال فيزياء الجسيمات التجريبية، حيث فاز بجائزة WKH Panofsky المرموقة لعام 2024 التي تمنحها الجمعية الفيزيائية الأمريكية (APS). إن مساهمات تانر المبتكرة في مجال الاستكشاف العلمي أكسبته هذه الجائزة المرموقة.

إن سمعة تانر الاستثنائية داخل المجتمع العلمي هي شهادة على تفانيه وشغفه لدفع حدود المعرفة. على مدار مسيرته المهنية اللامعة، والتي بدأت عندما انضم إلى هيئة التدريس الموقرة في جامعة فلوريدا (UF) في عام 1982، لم يتفوق كمعلم ومعلم محترم فحسب، بل أظهر أيضًا قيادة حكيمة كرئيس للقسم.

طوال حياته المهنية، حقق تانر تقدمًا كبيرًا في دراسة محاور المادة المظلمة، وهو المفهوم الذي استحوذ على مجتمع الفيزياء نظرًا لقدرته على معالجة الألغاز طويلة الأمد في الفيزياء النووية ودوره المحتمل في تكوين المادة المظلمة داخل الكون. كون. وبالتعاون مع زملائه، قاد تانر الجهود المبذولة لاكتشاف هذه الجسيمات بعيدة المنال، وفتح مسارات جديدة للاستكشاف والاستكشاف.

في تحول مفاجئ للأحداث في عام 1983، اقترب الفيزيائي بيير سيكيفي من جامعة فلوريدا من تانر وزميله نيل سوليفان بطريقة جديدة اخترعها للبحث عن الأكسيونات في هالة المادة المظلمة في مجرتنا. على الرغم من أن تانر وسوليفان كانا يركزان في الأصل على فيزياء المادة المكثفة، إلا أنهما قبلا بشغف تحدي سيكيفي ووحدا قواهما في السعي وراء الأكسيونات.

وأسفرت جهودهم التعاونية عن إنشاء مبادرة رائدة للمادة المظلمة في UF. قاموا معًا بتصميم وبناء جهاز رائد يُعرف باسم تجربة أكسيون للمادة المظلمة (ADMX)، والذي تطور منذ ذلك الحين إلى تعاون دولي واسع النطاق يقع مقره الرئيسي في جامعة واشنطن.

يمكن أن يُعزى نجاح ADMX إلى الكاشف الرائد الذي ابتكره تانر وزملاؤه في البداية. تم تجهيز هذا الكاشف بأحدث الإلكترونيات فائقة التوصيل المدعمة بالكم، وقد دخل التاريخ في عام 2018 كأول تجربة قادرة على "الاستماع" إلى الإشارات المميزة المنبعثة من محاور المادة المظلمة. كان هذا الإنجاز بمثابة بداية البحث النهائي عن هذه الجسيمات بعيدة المنال.

يمتد تأثير عمل تانر إلى ما هو أبعد من مجال أبحاث الأكسيونات. تشمل مساهماته مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الخصائص البصرية للمواد وعلم فلك موجات الجاذبية. كما يقول البروفيسور ورئيس قسم الفيزياء ستيفن هاغن، "لقد كان للأستاذ تانر تأثير هائل ليس فقط في عمله المحوري، ولكن عبر مجالات متعددة من الفيزياء."

يتقاسم تانر شرف الحصول على جائزة WKH Panofsky مع زميله الموقر ليزلي جيه. روزنبرغ، الأستاذ الفخري في جامعة واشنطن والعالم الرئيسي في ADMX. وقد تم الاعتراف بهم معًا لجهودهم الرائدة في الجمع بين تقنيات تجويف الموجات الدقيقة، والاستشعار الكمي فائق التوصيل، والتكنولوجيا المبردة لإنشاء هالة الأكسيون الحديثة. لقد أظهر عملهم الرائد حساسية تجريبية لنماذج ذات أولوية عالية من المحاور باعتبارها مادة مظلمة محتملة.

على الرغم من إنجازاته، يظل تانر ثابتًا ويؤكد على الطبيعة التعاونية للاكتشاف العلمي. بينما يواصل البحث عن المحاور، واستكشاف طرق جديدة لتجربة المادة المكثفة، والتعمق في أبحاث موجات الجاذبية، يعترف تانر بأن المثابرة الصبورة ودعم الزملاء ضروريان لكشف أسرار كوننا.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هي جائزة WKH Panofsky؟

جائزة WKH Panofsky هي جائزة مرموقة تمنحها الجمعية الفيزيائية الأمريكية (APS) للأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة في مجال فيزياء الجسيمات التجريبية. تم تسميته على شرف وولفغانغ بانوفسكي، عالم فيزياء الجسيمات الشهير الذي ترك تأثيرًا دائمًا على المجتمع العلمي.

ما هي محاور المادة المظلمة؟

محاور المادة المظلمة هي جسيمات افتراضية جذبت اهتمامًا كبيرًا في مجال الفيزياء. يُفترض أنها مسؤولة عن بعض أو كل المادة المظلمة الغامضة التي تتخلل الكون.

ما هي تجربة أكسيون للمادة المظلمة (ADMX)؟

تعد تجربة Axion Dark Matter eXperiment (ADMX) مبادرة علمية رائدة مصممة لاكتشاف محاور المادة المظلمة. وهو ينطوي على تعاون دولي من الباحثين ويقع مقره الرئيسي في جامعة واشنطن. تستخدم التجربة كاشفًا متطورًا ابتكره البروفيسور ديفيد ب. تانر وزملاؤه في البداية.

ما أهمية اكتشاف محاور المادة المظلمة؟

إن اكتشاف محاور المادة المظلمة من شأنه أن يوفر رؤى لا تقدر بثمن حول تكوين وطبيعة المادة المظلمة، والتي لا تزال واحدة من أكبر الألغاز في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. إن كشف أسرار المادة المظلمة يمكن أن يحدث ثورة في فهمنا للكون وتكوينه.