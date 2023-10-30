يستخدم الباحثون بيانات الأشعة تحت الحمراء لتعزيز مهمة ناسا إلى الكويكب دينكينيش

استخدمت دراسة رائدة أجراها باحثون في جامعة أريزونا بيانات الأشعة تحت الحمراء عمرها 13 عامًا لتقديم تقديرات محدثة لحجم وبياض الكويكب دينكينيش. تعتبر هذه القياسات المكررة حاسمة في دعم مهمة لوسي التابعة لناسا، والتي من المقرر أن تقابل دينكينيش في الأول من نوفمبر.

الهدف الرئيسي لمهمة لوسي التابعة لناسا هو استكشاف سكان كويكبات كوكب المشتري طروادة، وهي أجسام صغيرة تشترك في مدار مع العملاق الغازي. ومع ذلك، قبل الوصول إلى مدار كوكب المشتري، ستمر المركبة الفضائية على بعد 265 ميلًا فقط من سطح دينكينيش. يوفر هذا اللقاء الوثيق مع الكويكب فرصة فريدة لمهمة لوسي لتحسين أنظمتها وإجراءاتها لمواجهة الكويكبات في المستقبل.

استخدم الباحثون البيانات التي تم جمعها بواسطة مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع المجال (WISE) التابع لوكالة ناسا، والذي قام بمسح دينكينيش بالصدفة خلال مهمته الرئيسية في عام 2010. وقد سمحت الملاحظات، على الرغم من ضعفها، للفريق بتحديد إشارة الأشعة تحت الحمراء الخاصة بدينكينيش وتكديس التعريضات المتعددة لتعزيز الإشارة. -نسبة الضوضاء.

أدى هذا التحليل الجديد إلى تحسين حجم وبياض دينكينيش، مما يشير إلى أن قطره يبلغ حوالي نصف ميل وبياض يتوافق مع الكويكبات الحجرية (النوع S). وهذه المعلومات ذات قيمة في فهم طبيعة الأجسام القريبة من الأرض والمخاطر المحتملة التي قد تشكلها.

علاوة على ذلك، فإن استخدام بيانات WISE في دراسة Dinkinesh يُظهر تنوع المهمة بما يتجاوز غرضها الأصلي. كان المقصود في الأصل إنشاء خريطة للكون بالأشعة تحت الحمراء للكون بالكامل، وقد أثبت WISE أنه لا يقدر بثمن في اكتشاف وتتبع الكويكبات والمذنبات التي تقترب من مدار الأرض.

إن الأفكار المكتسبة من دراسة دينكينيش، أصغر كويكب في الحزام الرئيسي تمت دراسته عن قرب، يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى. إن فهم هذه الكويكبات الصغيرة الموجودة في الحزام الرئيسي قد يلقي الضوء على تكوين الكويكبات القريبة من الأرض وأصولها.

وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن يتولى مساح الأجسام القريبة من الأرض (NEO Surveyor) التابع لناسا المسؤولية عن WISE ويواصل مسح السماء بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء بحثًا عن الكويكبات والمذنبات التي يصعب العثور عليها. ويعتقد فريق البحث أن نفس التقنيات المستخدمة لتعزيز عمليات رصد WISE يمكن أن تعزز قدرات مساح الأجسام القريبة من الأرض، مما يعزز قدرتنا على اكتشاف وتتبع الأجسام التي يحتمل أن تكون خطرة.

ومن خلال الاستفادة من ثروة بيانات الأشعة تحت الحمراء، يستطيع العلماء ووكالات الفضاء تحسين فهمنا للكويكبات وخصائصها، مما يمهد الطريق للاستكشاف المستقبلي والدفاع عن الكواكب.

الأسئلة الأكثر تكرارا

س: ما هي مهمة لوسي التابعة لناسا؟

ج: تهدف مهمة لوسي التابعة لناسا إلى استكشاف مجموعة كويكبات كوكب المشتري طروادة، وهي أجسام صغيرة تشترك في مدار كوكب المشتري.

س: كيف قام الباحثون بقياس حجم وبياض كويكب دينكينيش؟

ج: استخدم الباحثون بيانات الأشعة تحت الحمراء البالغة من العمر 13 عامًا من المركبة الفضائية WISE التابعة لناسا لتحسين حجم وتقديرات بياض الكويكب دينكينيش.

س: ما أهمية دراسة الدينكينيش؟

ج: يمكن أن توفر دراسة دينكينيش، وهو أصغر حزام كويكب رئيسي يتم دراسته عن قرب، معلومات قيمة حول تكوين الكويكبات القريبة من الأرض وأصولها.

س: كيف يساهم WISE في الكشف عن الكويكبات؟

ج: على الرغم من أن مهمة WISE الأساسية كانت إنشاء خريطة للكون بالأشعة تحت الحمراء، إلا أنها لعبت دورًا حاسمًا في اكتشاف وتتبع الكويكبات والمذنبات التي تقترب من مدار الأرض.

س: ما هو مستقبل الكشف عن الكويكبات بعد WISE؟

ج: سيتولى مساح الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا مهام WISE وسيواصل مسح السماء بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء لاكتشاف وتتبع الكويكبات والمذنبات، ومن المحتمل أن يستخدم تقنيات مماثلة مستخدمة في هذه الدراسة.