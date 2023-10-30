البيانات الواردة من WISE التابعة لناسا تعزز فهم لقاء مهمة لوسي مع الكويكب دينكينيش

مهمة لوسي التابعة لناسا في طريقها إلى مدار كوكب المشتري وهي على وشك أن تواجه الكويكب دينكينيش لأول مرة. استعدادًا للتحليق، استخدم الباحثون بيانات من مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع النطاق (WISE) التابع لناسا لتحديث تقديراتهم لحجم الكويكب وانعكاس سطحه. توفر هذه الدراسة الجديدة رؤى قيمة حول طبيعة الأجسام القريبة من الأرض.

يعد حزام الكويكبات الرئيسي، الواقع بين المريخ والمشتري، موطنًا للعديد من الكويكبات، بما في ذلك دينكينيش. نظرًا لأن مدار دينكينيش يجعله قريبًا من مسار لوسي، فإن هذا اللقاء بمثابة فرصة للمهمة لاختبار أنظمتها وإجراءاتها. من خلال إبقاء الكويكب ضمن مجالات رؤية الأجهزة العلمية للمركبة الفضائية أثناء تحليقه بسرعة ملحوظة تبلغ 10,000 ميل في الساعة، يمكن للفريق اكتساب خبرة قيمة للتحقيق في كويكبات كوكب المشتري طروادة، وهي أجسام صغيرة بدائية تدور بجانب كوكب المشتري.

استخدمت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters من قبل باحثين من جامعة أريزونا، بيانات الأشعة تحت الحمراء عمرها 13 عامًا من WISE. على الرغم من أن الكويكب Dinkinesh لم يتم اكتشافه في البداية بواسطة WISE بسبب إشارة الأشعة تحت الحمراء الضعيفة، إلا أن الباحثين تمكنوا من تحديد 17 ملاحظة بالأشعة تحت الحمراء للمنطقة حيث يمكن رؤية إشارة Dinkinesh. ومن خلال محاذاة الصور وتكديسها، نجحوا في استخراج إشارة الكويكب من الضوضاء.

كشف تحليل ملاحظات WISE أن قطر Dinkinesh يبلغ حوالي نصف ميل وبياضًا يتوافق مع الكويكبات الصخرية (النوع S). توفر هذه المعلومات المكررة معرفة قيمة حول هذا النوع من الكويكبات وأوجه تشابهه مع الأجسام القريبة من الأرض التي يحتمل أن تكون خطرة. إن فهم تكوين وأصل الكويكبات الصغيرة الموجودة في الحزام الرئيسي مثل دينكينيش يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول طبيعة الكويكبات القريبة من الأرض.

وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر إطلاق مساح الأجسام القريبة من الأرض (NEO Surveyor) التابع لناسا في أواخر عام 2027. وسيواصل هذا التلسكوب الفضائي من الجيل التالي عمل NEOWISE، حيث يقوم بمسح السماء بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء لاكتشاف وتتبع الكويكبات والمذنبات. يمكن للتقنية المستخدمة للكشف عن الإشارات الخافتة في عمليات رصد WISE أن تعزز قدرات مساح الأجسام القريبة من الأرض.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مهمة لوسي؟

ج: مهمة لوسي هي مهمة مستمرة لوكالة ناسا تهدف إلى استكشاف كويكبات كوكب المشتري طروادة، وهي مجموعة من الأجسام الصغيرة البدائية التي تدور بجانب كوكب المشتري.

س: ما هو الكويكب دينكينيش؟

ج: دينكينيش هو كويكب يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. إنه جدير بالملاحظة لأنه سيكون أول كويكب تصادفه المركبة الفضائية لوسي.

س: ما هو الحكيم؟

ج: WISE (مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع النطاق) هي مركبة فضائية تابعة لناسا تم إطلاقها في عام 2009 لإنشاء خريطة للكون بالأشعة تحت الحمراء للسماء بالكامل. كما تم استخدامه لكشف وتتبع الكويكبات والمذنبات.

س: ما هو البياض؟

ج: يشير البيدو إلى قياس انعكاسية السطح. وفي سياق الكويكبات، فإنه يعطي العلماء نظرة ثاقبة حول تكوين وخصائص هذه الأجرام السماوية.

س: ما هو مساح NEO؟

ج: NEO Surveyor هي مهمة مستقبلية تابعة لناسا ستستخدم الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء لمسح السماء بحثًا عن الكويكبات والمذنبات التي تقترب من مدار الأرض. وسوف يعتمد على عمل NEOWISE وسيعزز فهمنا للأجسام القريبة من الأرض.