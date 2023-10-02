نماذج المحيطات الإقليمية المبنية على البيانات ضرورية للتخطيط، تظهر دراسة البحر الأحمر

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) الضوء على أهمية دمج البيانات الإقليمية الدقيقة في نماذج المحيطات من أجل التخطيط الدقيق واتخاذ القرار. ركزت الدراسة على منطقة البحر الأحمر، وطورت أول إعادة بناء تاريخية دقيقة لحركة البحر الأحمر باستخدام نموذج محيطي عالي الدقة.

تستخدم نماذج المحيطات العالمية التقليدية شبكات خشنة، وهي غير قادرة على تقديم تحليلات دقيقة للبحار الإقليمية الأصغر. ولهذا القيد آثار مالية وعلمية كبيرة، حيث تعتمد الصناعات والباحثون على البيانات العالمية التي لا تعكس الخصائص المحددة للمياه الإقليمية.

ولمعالجة هذه المشكلة، قام الباحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بدمج جميع بيانات الأقمار الصناعية المتاحة وبيانات المحيطات الموقعية، ودمجوا قياس الأعماق المحسن واستخدموا شبكة مكانية عالية الدقة. كما قاموا أيضًا بضبط معايير نموذج المحيطات الخاصة بهم من خلال تجارب حساسية واسعة النطاق. وكانت النتيجة اتباع نهج تجميعي فعال حسابيًا يأخذ في الاعتبار أوجه عدم اليقين ويصور بدقة فيزياء البحر الأحمر.

كشفت إعادة تحليل البحر الأحمر عن خصائص جديدة للتدفق الحالي، ودرجة الحرارة، والملوحة، والسلوك المحيطي التي لم تكن واضحة في النماذج العالمية. وقد أعادت بدقة إنتاج الحالات الشاذة الموسمية، والتغيرات السنوية في الملوحة، واتجاهات درجات الحرارة ومستوى سطح البحر. والجدير بالذكر أنها حددت تيار نقل ثلاثي الطبقات عبر مضيق باب المندب في الصيف، والذي تمت محاكاته سابقًا على أنه تيار نقل ثنائي الطبقات في النماذج العالمية.

توضح نتائج هذه الدراسة أهمية إنشاء نماذج إقليمية ومجموعات بيانات دقيقة باستخدام البيانات المحلية لاتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالتطورات الضخمة الجارية في منطقة البحر الأحمر. تسلط الدراسة الضوء على قيمة نماذج المحيطات الإقليمية المستندة إلى البيانات في تحسين فهمنا والتنبؤ بالأنماط والديناميكيات المناخية الإقليمية.

وقد تم نشر عمل فريق البحث في نشرة الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية.

التعاريف:

– إعادة التحليل: عملية استخدام نموذج عددي لتوليد مجموعة بيانات جديدة للظروف المناخية الماضية من خلال استيعاب جميع الملاحظات المتاحة في النموذج.

– قياس الأعماق: قياس عمق المياه في المحيطات أو البحار أو البحيرات.

- نهج المجموعة: أسلوب يجمع بين عمليات محاكاة النماذج المتعددة لتوفير تمثيل أكثر قوة ودقة للنظام قيد الدراسة.

مصادر:

- سانيكومو، س، وآخرون. (2023). تقديم مبررات إعادة التحليل الإقليمي للمحيطات عالي الدقة: مثال على البحر الأحمر. نشرة الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية، DOI: 10.1175/BAMS-D-21-0287.1

– "نماذج المحيطات الإقليمية المبنية على البيانات ضرورية للتخطيط، كما تظهر دراسة البحر الأحمر." Phys.org، https://phys.org/news/2023-10-data-driven-regional-ocean-essential-red.html. تم الوصول إليه في 2 أكتوبر 2023.