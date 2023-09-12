الكشف عن سر وفرة الأنواع: رؤى جديدة من ملاحظات التنوع البيولوجي

سلطت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من الباحثين الضوء على أنماط وفرة الأنواع في جميع أنحاء العالم. لأكثر من قرن من الزمان، ظل العلماء يحاولون فهم سبب شيوع بعض الأنواع في حين أن بعضها الآخر نادر. استخدمت هذه الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Ecology and Evolution، بيانات من المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي (GBIF) وحللت أكثر من مليار ملاحظة للأنواع من عام 1 إلى عام 1900.

ووجد الباحثون أن أنماط وفرة الأنواع تختلف بين مجموعات الأنواع المختلفة. بالنسبة للمجموعات الخاضعة للمراقبة الجيدة مثل الطيور، ظهر نمط ثابت حيث وجد أن معظم الأنواع نادرة ولكنها ليست شديدة الندرة، وكان عدد قليل فقط من الأنواع شائعًا للغاية. تم اقتراح هذا النمط، المعروف باسم توزيع وفرة الأنواع العالمية (gSAD)، لأول مرة من قبل FW Preston في عام 1948.

ومع ذلك، بالنسبة لمجموعات الأنواع الأخرى مثل الحشرات، ظل حجاب وفرة الأنواع غير مكشوف جزئيًا بسبب عدم كفاية البيانات. وسلطت الدراسة الضوء على أهمية مراقبة التنوع البيولوجي في الكشف عن وفرة الأنواع وفهم كيفية تغيرها بمرور الوقت.

أثبت استخدام قاعدة بيانات GBIF، التي تجمع بيانات من العلماء المحترفين والمواطنين في جميع أنحاء العالم، أنه مصدر قيم لهذا البحث. وقد سمح للباحثين بمقارنة ملاحظات الأنواع من عام 1900 إلى يومنا هذا ومراقبة الأنماط المتغيرة لوفرة الأنواع مع توفر المزيد من البيانات.

في حين أن الدراسة قدمت رؤى قيمة حول أنماط وفرة الأنواع، فقد أكدت أيضًا أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم gSAD بشكل كامل لجميع مجموعات الأنواع. على سبيل المثال، في حين تم التعرف على جميع أنواع الطيور تقريبًا، فإن مجموعات أخرى مثل الحشرات ورأسيات الأرجل لا تزال بحاجة إلى مزيد من الملاحظات.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية أبحاث التنوع البيولوجي ومراقبته، بالإضافة إلى دور منصات تبادل البيانات مثل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي في تعزيز فهمنا لأنماط وفرة الأنواع على نطاق عالمي.

مصادر:

– مجلة علم البيئة الطبيعية والتطور