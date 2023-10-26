لمحة عن العالم الغامض للمجرات المظلمة

تستمر المادة المظلمة، وهي مادة غامضة ومراوغة تشكل جزءًا كبيرًا من كوننا، في إثارة إعجاب علماء الفلك. وفي حين أنها لا تزال غير قابلة للرصد إلى حد كبير، تشير النماذج العلمية إلى أن المادة المظلمة تشكل نسبة هائلة تبلغ 26٪ من الكون، وهو ما يتجاوز كمية المادة العادية التي يمكننا رؤيتها.

في سعيهم لفهم أسرار الكون، واجه علماء الفلك مجرات يتكون تركيبها في الغالب من المادة المظلمة. أحد هذه الاكتشافات كان مجرة ​​Dragonfly 44 Ultra Diffuse (UDG) في عام 2016. على الرغم من أن كتلتها يمكن مقارنتها بمجرتنا درب التبانة، إلا أن الافتقار إلى النجوم الساطعة والبنية المجرية النموذجية يشير إلى هيمنة المادة المظلمة داخل هذه المجرة الغامضة.

وقد عثر العلماء أيضًا على "مجرات قريبة من الظلام"، والتي لا تصل إلى حد أن تكون مظلمة تمامًا. تمتلك هذه المجرات لمعانًا محدودًا وتحتوي على كمية كبيرة من المادة المظلمة. في كشف جديد، ربما يكون الباحثون قد حددوا مؤخرًا أكبر مجرة ​​قريبة من الظلام حتى الآن.

ويقدر عمر هذا الجسم السماوي، الذي يطلق عليه اسم "Nube"، بحوالي 10 مليارات سنة. جاء اكتشافه من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة مشروع IAC Stripe 82 Legacy Project، والذي ركز على منطقة معينة من السماء تم تصويرها بواسطة تلسكوب SDSS. ما يميز Nube عن غيره هو نصف قطر كتلته الرائع الذي يبلغ 22,500 سنة ضوئية، أي أكبر بثلاث مرات من متوسط ​​UDG.

علاوة على ذلك، تُظهر مجرة ​​Nube مستوى منخفضًا بشكل لا يصدق من الانبعاثات الضوئية، مما يؤدي إلى سطوع سطحي يبلغ 26.75 ملليجرام/قوس ثانية فقط. لوضع هذا في الاعتبار، فإن المجرات UDG العادية، والتي تعتبر بالفعل من بين المجرات الأضعف في الكون المرئي، لها سطوع سطحي أكثر سطوعًا بعشر مرات. في الواقع، تعتبر الأجسام الموجودة في السماء العميقة التي تزيد عن 2 ملغ/قوس ثانية خافتة، مع قياس سماء مظلمة تمامًا عند سطوع سطحي يبلغ 22 ملغ/قوس ثانية.

مع كتلة نجمية تبلغ حوالي 390 مليون مرة كتلة شمسنا، فإن Nube يتضاءل بالمقارنة مع لمعان درب التبانة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه حتى المجرات UDG النموذجية تحتوي فقط على 1% من عدد النجوم الموجود في مجرتنا الأم، مما يجعل المقارنة بين نوعي المجرات غير عادلة إلى حد ما.

أشعل اكتشاف مجرة ​​​​نوبي مناقشات آسرة بين العلماء فيما يتعلق بأصولها وخصائصها الفريدة. هل طبيعتها الغريبة هي نتيجة لتكوينها، أم أن هناك شيئًا تحويليًا حدث لاحقًا؟ يحمل المستقبل آفاقًا مثيرة لكشف لغز هذه المجرات المظلمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي المادة المظلمة؟

ج: المادة المظلمة هي شكل من أشكال المادة التي لا تبعث الضوء أو تمتصه أو تعكسه، مما يجعلها غير مرئية وغير قابلة للاكتشاف من خلال الوسائل التقليدية. ويُعتقد أنها تشكل حوالي 26% من الكون.

س: ما هي المجرة القريبة من الظلام؟

ج: تشير المجرة القريبة من الظلام إلى مجرة ​​ذات لمعان محدود وتحتوي على كمية كبيرة من المادة المظلمة. هذه المجرات ليست مظلمة تمامًا ولكنها تقترب من تلبية هذا التعريف.

س: كيف تم اكتشاف مجرة ​​النوبة؟

ج: تم التعرف على مجرة ​​Nube من خلال تحليل البيانات من مشروع IAC Stripe 82 Legacy. ركز المشروع على منطقة محددة من السماء تم تصويرها بواسطة تلسكوب SDSS.

س: كيف يمكن مقارنة مجرة ​​​​نوب بمجرة درب التبانة؟

ج: تبلغ كتلة المجرة النجمية حوالي 390 مليون مرة كتلة شمسنا، بينما تبلغ كتلة مجرة ​​درب التبانة حوالي 3,800 مرة. ومع ذلك، فإن المقارنة بين الاثنين تمثل تحديًا نظرًا لأنه حتى UDGs النموذجية تحتوي على عدد أقل بكثير من النجوم من درب التبانة.

س: ماذا يعني اكتشاف المجرات المظلمة؟

ج: إن اكتشاف المجرات المظلمة يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول أصول وطبيعة هذه الأجرام السماوية. العلماء منبهرون بما إذا كانت خصائصها الغريبة قد ظهرت أثناء التكوين أم كانت نتيجة لأحداث تحولية لاحقة.