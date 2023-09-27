تنشأ تعقيدات بالنسبة لتلسكوب إقليدس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية

واجه تلسكوب إقليدس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بعض التعقيدات بعد وقت قصير من إطلاقه الناجح في الأول من يوليو. وكانت إحدى المشكلات التي نشأت هي فشل مستشعر التوجيه الدقيق (FGS) في تتبع النجوم الخافتة. يعد FGS مكونًا مهمًا يساعد في توجيه التلسكوب من خلال التثبيت على النجوم المعروفة. في حين أنه يمكن إجراء اختبارات مكثفة على الأرض، إلا أن محاكاة ظروف الفضاء الحقيقية أمر صعب ولا يمكن أخذ عوامل مثل الأشعة الكونية في الاعتبار بشكل كامل. ونتيجة لذلك، اضطر مركز التحكم في المهمة إلى تمديد مرحلة التشغيل لتطوير تحديث البرنامج لمعالجة هذا الوضع الشاذ. وكالة الفضاء الأوروبية متفائلة بأن هذا التحديث قد حل المشكلة.

المشكلة الأخرى التي تمت مواجهتها هي وجود خطوط غريبة من الضوء في صور إقليدس. تم إرجاع هذه المشكلة لاحقًا إلى الشمس. يقع إقليدس في نقطة لاغرانج 2 للشمس والأرض، جنبًا إلى جنب مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. على الرغم من وجوده في ظل الأرض ومجهزًا بحاجب الشمس، إلا أن جزءًا صغيرًا من أحد محركات إقليدس عكس بعض الضوء الذي تمكن من التهرب من حاجب الشمس. يظهر هذا الضوء الشارد في حوالي 10% من صور أداة الضوء المرئي (VIS).

ولا يزال تأثير هذا الضوء الشارد على مهمة إقليدس غير مؤكد. ومع ذلك، فإن الاختبارات الأولية التي أعقبت تحديث برنامج FGS تبدو واعدة، حيث أصبح التلسكوب الآن قادرًا على اكتشاف المزيد من النجوم. هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات لتقييم الوضع بشكل كامل. تهدف مهمة إقليدس إلى دراسة "الكون المظلم"، مع التركيز على المادة المظلمة والطاقة المظلمة. تظل وكالة الفضاء الأوروبية تأمل في إمكانية حل التعقيدات التي واجهتها إقليدس لضمان نجاح المهمة.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية)