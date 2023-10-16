استكشف سماء الليل في مهرجان Dark Skies Fringe في منتزه نورث يورك مورز الوطني

هل أنت مراقب نجوم مفتون بعجائب سماء الليل؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن مهرجان Dark Skies Fringe في حديقة North York Moors الوطنية هو الحدث المثالي بالنسبة لك. ويقام هذا المهرجان في الفترة من 27 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة لجميع الأعمار.

ومن أبرز فعاليات المهرجان ركوب الدراجات الجبلية ليلاً بصحبة مرشدين والمشي "الملاحي". سواء كنت من راكبي الدراجات ذوي الخبرة أو بدأت للتو، فهذه فرصة فريدة لاستكشاف الحديقة تحت جنح الظلام.

بالنسبة للعائلات، يوجد مسار Dark Skies Trail خلال النهار عبر أراضي Danby Lodge National Park Centre. يتيح لك هذا المسار التعرف على عجائب سماء الليل أثناء الاستمتاع بالمشي على مهل مع أحبائك.

إذا كنت تبحث عن نشاط مسائي، يمكنك الانضمام إلى جولة إرشادية في سماء الليل في المناطق المحيطة بدير ويتبي. يوفر هذا الموقع التاريخي خلفية مثالية لمراقبة النجوم والتعرف على الأجرام السماوية.

بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف سكك حديد شمال يوركشاير مورز أمسيات خفيفة ومذهلة. خلال هذه الفعاليات، سيتم تزيين العربات التراثية بآلاف الأضواء أثناء سفرها بين بيكرينغ وليفيشام. لا ينبغي تفويت هذه التجربة الفريدة.

يعد مهرجان Dark Skies Fringe فرصة رائعة لإعادة التواصل مع الطبيعة وتقدير جمال سماء الليل. توفر الأيام القصيرة والليالي الطويلة في شهر أكتوبر الخلفية المثالية لهذا الحدث. لا تفوت فرصة مراقبة بعض من أحلك السماء في العالم.

لمزيد من المعلومات حول المهرجان وأنشطته، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنتزه نورث يورك مورز الوطني.

التعاريف:

- مهرجان Dark Skies Fringe: سلسلة من الفعاليات التي تقام في حديقة نورث يورك مورز الوطنية لتعزيز مراقبة النجوم ومراقبة السماء المظلمة.

– حديقة نورث يورك مورز الوطنية: حديقة وطنية تقع في شمال يوركشاير في إنجلترا، تشتهر بمناظرها الطبيعية الجميلة وسمائها المظلمة.

مصادر:

- حديقة نورث يورك مورز الوطنية

- بي بي سي نيوز

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