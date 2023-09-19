فريق من العلماء يحقق اختراقًا في فهم المادة المظلمة باستخدام الفوتون الداكن

حقق علماء من جامعة أديلايد، إلى جانب فريق دولي من الباحثين، تقدمًا كبيرًا في كشف أسرار المادة المظلمة، التي تمثل 84٪ من محتوى المادة في الكون. وكان تركيزهم منصبًا على جسيم نظري يسمى "الفوتون المظلم"، والذي قد يساعد في سد الفجوة بين المادة المظلمة والمادة العادية.

المادة المظلمة، المادة المراوغة التي لا تزال مجهولة إلى حد كبير، تم ترسيخها بقوة من خلال تفاعلات الجاذبية. ومع ذلك، فإن طبيعته الدقيقة لا تزال بعيدة عن الفيزيائيين في جميع أنحاء العالم. فرضية الفوتون المظلم، التي تفترض وجود جسيم ضخم يعمل كبوابة بين القطاع المظلم والمادة العادية، اكتسبت قوة جذب في فهم هذا اللغز.

يشرح البروفيسور أنتوني توماس، أستاذ الفيزياء الأكبر في جامعة أديلايد: "يُظهر عملنا أن فرضية الفوتون المظلم مفضلة على فرضية النموذج القياسي عند دلالة 6.5 سيجما، وهو ما يشكل دليلاً على اكتشاف الجسيمات". هذا الاكتشاف يقربنا خطوة أخرى من فهم طبيعة المادة المظلمة.

المادة المظلمة أكثر وفرة بكثير من المادة العادية، حيث تحتوي على خمسة أضعاف الكمية الموجودة في الكون. يعتبر الفيزيائيون اكتشاف المزيد عن المادة المظلمة أحد أكبر التحديات في مجالهم. الفوتون المظلم، وهو جسيم افتراضي مرتبط بالقطاع المخفي، لديه القدرة على العمل كحامل قوة للمادة المظلمة.

للحصول على نظرة ثاقبة للمادة المظلمة، قام فريق العلماء بتحليل التأثيرات التي يمكن أن يحدثها الفوتون المظلم على النتائج التجريبية من عملية التشتت العميق غير المرن. تتضمن هذه العملية دراسة تصادمات الجسيمات التي تم تسريعها إلى طاقات عالية للغاية. ومن خلال فحص المنتجات الثانوية لهذه الاصطدامات، يمكن للباحثين الحصول على معلومات قيمة حول بنية العالم دون الذري.

استخدم الفريق إطار التحليل العالمي لوظيفة توزيع الأجزاء الخاصة بـ Jefferson Lab Angular Momentum (JAM)، وقام بتعديله ليأخذ في الاعتبار إمكانية وجود فوتون مظلم. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها عن تفضيل فرضية الفوتون المظلم على فرضية النموذج القياسي، مما يوفر دليلا على وجود هذا الجسيم.

يفتح هذا البحث الرائد إمكانيات جديدة لاستكشاف الطبيعة المعقدة للمادة المظلمة. إن فهم المادة المظلمة ليس ضروريًا لكشف أسرار الكون فحسب، بل أيضًا لتعزيز معرفتنا بالفيزياء الأساسية.

المصدر: مجلة فيزياء الطاقة العالية