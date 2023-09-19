تم تحديد الفوتون الداكن كمرشح محتمل للمادة المظلمة

يشير تحليل حديث أجراه باحثون في مركز ARC للتميز في فيزياء جسيمات المادة المظلمة وجامعة أديلايد إلى أن الفوتونات المظلمة قد تكون الحلقة المفقودة لفهم طبيعة المادة المظلمة. الفوتونات المظلمة هي جسيمات افتراضية يمكن أن تكون بمثابة جسر بين القطاع المظلم من الجسيمات والمادة العادية.

المادة المظلمة هي مادة غامضة لها تأثير جاذبية على المادة الطبيعية، مما يتسبب في دوران المجرات بشكل أسرع من المتوقع وانحناء الضوء حول الأجسام الضخمة. في حين أن هناك العديد من المرشحين للمادة المظلمة، إلا أن النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات لم يتمكن من تقديم تفسير شامل.

قام الفيزيائي نيكولاس هانت سميث وفريقه بفحص البيانات من تجارب مصادم الجسيمات ووجدوا أن وجود الفوتونات المظلمة يتوافق بشكل أفضل مع النتائج المرصودة مقارنة بالنموذج القياسي. ومع مستوى ثقة يبلغ 6.5 سيجما، فإن احتمالات عدم تفسير الفوتونات المظلمة للملاحظات تقدر بحوالي واحد في المليار.

ركز الباحثون على عملية التشتت العميق غير المرن، وهي طريقة تتبع الجسيمات بعد اصطدام عالي الطاقة. كما أخذوا في الاعتبار الشذوذ المغناطيسي للميون، والذي يقيس انحراف سلوك الميون في مجال مغناطيسي قوي عن تنبؤات النموذج القياسي.

من خلال إدخال إمكانية وجود فوتونات داكنة، زاد تفضيلها كمرشح، وتم تقليل الشذوذ المغناطيسي للميون بشكل كبير. تدعم هذه النتائج الفرضية القائلة بأن الفوتونات المظلمة يمكن أن تكون دليلاً على اكتشاف الجسيمات.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتأكيد، يأمل الفريق أن تشجع النتائج التي توصلوا إليها باحثين آخرين على استكشاف وجود الفوتونات المظلمة وآثارها على فهم المادة المظلمة.

المصدر: مجلة فيزياء الطاقة العالية.