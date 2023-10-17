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يقترح تحليل جديد أن المادة المظلمة الغامضة قد تتفاعل مع المادة العادية من خلال الفوتونات المظلمة

Byروبرت أندرو

أكتوبر 17، 2023
يقترح تحليل جديد أن المادة المظلمة الغامضة قد تتفاعل مع المادة العادية من خلال الفوتونات المظلمة

يقدم تحليل حديث أجراه فريق دولي من علماء الفيزياء تفسيرا محتملا لبعض البيانات من تجارب التشتت عالية الطاقة. ويقترح الباحثون أن الفوتونات المظلمة، وهي جسيمات افتراضية مرتبطة بالمادة المظلمة، يمكن أن تكون مسؤولة عن هذه الملاحظات. المادة المظلمة، التي تشكل حوالي 85٪ من كتلة الكون، حصلت على اسمها لأنها لا تتفاعل مع الإشعاع الكهرومغناطيسي.

الفوتونات المظلمة هي جزء من القطاع المظلم، وهو جزء افتراضي من الكون حيث توجد المادة المظلمة. من المحتمل أن تقترن هذه الجسيمات بشكل ضعيف بالمادة العادية من خلال خلط البوزون المقياسي، المعروف باسم الفوتون المظلم. يمكن أن يوفر هذا الاقتران نظرة ثاقبة لطبيعة المادة المظلمة وتفاعلاتها مع بقية الكون.

وأشرف على هذا التحليل نيكولاس هانت سميث وزملاؤه في جامعة أديليد بأستراليا، ونُشر في مجلة فيزياء الطاقة العالية. في دراستهم، أجرى الباحثون تحليلًا عالميًا للديناميكا اللونية الكمية لبيانات التشتت عالية الطاقة ضمن إطار الزخم الزاوي لمختبر جيفرسون.

تشير النتائج إلى أن النموذج الذي يتضمن فوتونًا داكنًا يُفضل على فرضية النموذج القياسي المنافسة. يتم قياس أهمية هذا التفضيل عند 6.5 انحرافات معيارية. ركز التحليل على تجارب التشتت العميق غير المرن، والتي تتضمن تفاعل مسبار عالي الطاقة مع بروتون، مما أدى إلى تحديد توزيع زخم الكواركات داخل البروتون.

في حين أن الدراسة اعتبرت "استفزازية" من قبل عالم الفيزياء النظرية تيم هوبز من مختبر أرجون الوطني، إلا أنه يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث وتحديد كمية عدم اليقين بشكل أفضل. تجارب أخرى، مثل تجارب الإلكترون والبوزيترون، يمكن أن توفر أيضًا معلومات قيمة حول وجود الفوتونات المظلمة.

ويفتح هذا التحليل فرصا جديدة لدراسة المادة المظلمة وإلقاء الضوء على طبيعتها الغامضة. ومن خلال مزيد من التحقيق في خصائص وتفاعلات الفوتونات المظلمة، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لدور المادة المظلمة في الكون.

مصادر:
- مصدر المقال: Phys.org "رسول من الجانب المظلم: قد تتفاعل المادة المظلمة مع المادة العادية عبر جسيم افتراضي يعرف بالفوتون المظلم."
– مقال صحفي: مجلة فيزياء الطاقة العالية “الفوتونات المظلمة في التشتت العميق غير المرن: +6.5σ انحراف عن النموذج القياسي”.

By روبرت أندرو

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