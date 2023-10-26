اكتشافات جديدة في أبحاث المادة المظلمة: عمليات الإرسال من أعماق الأرض

حقق العلماء في مركز ARC للتميز في فيزياء جسيمات المادة المظلمة (CDM) اكتشافًا رائدًا في سعيهم لكشف أسرار المادة المظلمة. وفي معلم هام للمشروع، فقد تلقوا الإرسالات الأولى من كاشف الميونات الموضوع على بعد كيلومتر واحد تحت الأرض في مختبر ستاويل للفيزياء تحت الأرض (SUPL).

يلعب كاشف الميون دورًا حاسمًا في تسجيل كمية الإشعاع الكوني الذي يصل إلى المختبر الموجود في مناجم الذهب في ستاويل. هذه الميونات هي نسخ أثقل من الإلكترونات ويتم إنشاؤها عندما تصطدم الأشعة الكونية بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض. ومن خلال مراقبة هذه الاصطدامات، يوفر كاشف الميون بيانات قيمة عن مستويات الإشعاع الكوني.

في الأيام الأولى من التشغيل، سجل كاشف الميونات عددًا منخفضًا بشكل مدهش من الاكتشافات، بمتوسط ​​خمسة اكتشافات يوميًا. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع 1.8 مليون تفاعل متوقع سيحدث فوق الأرض. ويظهر الانخفاض الكبير في الإشعاع الكوني فعالية بناء المختبر على عمق كبير تحت الأرض، مما يضمن بيئة نقية للكشف عن جزيئات المادة المظلمة.

وسيستمر باحثو آلية التنمية النظيفة في مراقبة البيانات المجمعة من كاشف الميونات للتأكد من بقاء مستويات الإشعاع الكوني منخفضة. سيؤدي هذا في النهاية إلى تمهيد الطريق للنقل الناجح لسفينة تجربة SABER South إلى SUPL في عام 2024. وتهدف تجربة SABER South، التي تعكس تجربة مماثلة في نصف الكرة الشمالي، إلى التحقق مما إذا كانت القراءات التي أخذها الباحثون الإيطاليون نتيجة لـ التقلبات الموسمية أو دليل على المادة المظلمة.

يمثل هذا الإنجاز المثير خطوة مهمة إلى الأمام في أبحاث المادة المظلمة. يراقب المجتمع العلمي الدولي عن كثب التقدم المحرز في المشروع، حيث أن الاكتشافات التي تم إجراؤها في SUPL لديها القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للكون. إن إنشاء SUPL كمنشأة فريدة تجمع بين اهتمامات المجتمع وأهداف البحث يمهد الطريق للابتكار العلمي الرائد في المستقبل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو كاشف الميونات؟

ج: كاشف الميونات هو جهاز يستخدم لقياس كمية الإشعاع الكوني عن طريق الكشف عن الميونات، وهي نسخ أثقل من الإلكترونات الناتجة عن اصطدام الأشعة الكونية بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض.

س: ما هي المادة المظلمة؟

ج: المادة المظلمة هي مادة غامضة يُعتقد أنها تشكل جزءًا كبيرًا من كتلة الكون. ولا يتفاعل مع الضوء أو الأشكال الأخرى من الإشعاع الكهرومغناطيسي، مما يجعل من الصعب اكتشافه مباشرة.

س: ما أهمية تقليل الإشعاع الكوني في المختبر؟

ج: يعد تقليل الإشعاع الكوني أمرًا بالغ الأهمية لأبحاث المادة المظلمة لأنه يساعد في خلق بيئة نقية لاكتشاف جسيمات المادة المظلمة. يمكن أن تتداخل المستويات العالية من الإشعاع الكوني مع القياسات الدقيقة وتحجب الإشارات الصادرة عن تفاعلات المادة المظلمة.