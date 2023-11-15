مهمة ARRAKIHS: تسليط الضوء على أسرار المادة المظلمة

تستمر المادة المظلمة، وهي مادة غامضة تشكل 80% من كتلة الكون، في مراوغة العلماء أثناء سعيهم للكشف عن طبيعتها وسلوكها الحقيقيين. تشرع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في مهمة رائدة تسمى "تحليل بقايا المجرات المتجمعة كأداة رئيسية لمسوحات الهالة"، والمعروفة أيضًا باسم ARRAKIHS. يهدف هذا المسعى إلى كشف الأعمال الغامضة للمادة المظلمة من خلال مراقبة المجرات المشابهة لمجرتنا درب التبانة.

تظل المادة المظلمة بعيدة المنال لأنها لا تتفاعل مع الضوء، مما يجعلها غير مرئية بالنسبة لنا. إلا أن العلماء اكتشفوا وجوده من خلال تأثيراته على المادة المرئية. المجرات مثل درب التبانة مغلفة بـ "هالات المادة المظلمة"، وهي فقاعات غير مرئية من المادة المظلمة لها تأثير مباشر على دوران المجرة. ستقوم مهمة ARRAKIHS، التي سُميت على اسم الكوكب الصحراوي في سلسلة "Dune"، بمسح الحواف الخارجية للمجرات على وجه التحديد، مع التركيز على المجرات القزمة التي تدور داخل هالات المادة المظلمة.

لدى ARRAKIHS خط سير مستهدف، يتضمن فحص 75 مجرة ​​لمدة 150 ساعة لكل منها. ومن خلال دراسة الحواف الخارجية لهذه المجرات والمجرات القزمة التابعة لها داخل الهالات، يأمل علماء الفلك في جمع رؤى قيمة ومقارنة نتائجهم مع النماذج الحسابية. تصنف وكالة الفضاء الأوروبية ARRAKIHS على أنها مهمة "سريعة" أو F، مما يدل على إطلاق سريع نسبيًا بعد الاختيار وفعالية التكلفة. وهو يسير على خطى أول مهمة F تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وهي Comet Interceptor، المقرر إطلاقها في عام 2029.

لتأمين مكانها في الكون، خضعت ARRAKIHS لمراجعة حاسمة لتصميم المهمة في سبتمبر، وحصلت على موافقة من الجهات العليا في وكالة الفضاء الأوروبية. أعربت عالمة الفيزياء الفلكية باسكال جابلونكا، التي تقود العنصر العلمي في ARRAKIHS، عن سعادتها وامتنانها للتقدم المحرز حتى الآن. تتضمن الخطوة التالية مراجعة أكثر تفصيلاً لأدوات المركبة الفضائية وأهدافها العلمية، والمعروفة باسم المرحلة أ/ب.

من خلال مهمة ARRAKIHS، تواصل وكالة الفضاء الأوروبية سعيها الدؤوب لفهم المادة المظلمة، وتسعى جاهدة لتسليط الضوء على العنصر الأكثر غموضًا في الكون. وبينما يتوقع العلماء بفارغ الصبر الإطلاق في عام 2030، فإنهم يأملون أن توفر هذه المهمة رؤى رائدة حول الأعمال الخفية للمادة المظلمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي المادة المظلمة؟

المادة المظلمة هي مادة مراوغة تشكل حوالي 80 بالمائة من كتلة الكون. على الرغم من أنه يمكن اكتشاف وجوده من خلال تأثيرات الجاذبية، إلا أن طبيعته الدقيقة لا تزال مجهولة.

س: لماذا يصعب دراسة المادة المظلمة؟

المادة المظلمة لا تتفاعل مع الضوء، مما يجعلها غير مرئية لطرق المراقبة التقليدية. يستنتج العلماء وجوده من خلال تأثيرات الجاذبية على المادة المرئية.

س: ما هي هالات المادة المظلمة؟

هالات المادة المظلمة هي مناطق غير مرئية تحيط بالمجرات، وتشكل المادة المظلمة. لديهم تأثير مباشر على دوران وبنية المجرات.

س: ما هو هدف مهمة الراكيش؟

تهدف مهمة ARRAKIHS إلى مراقبة المجرات، وخاصة حوافها الخارجية، ودراسة المجرات القزمة داخل هالات المادة المظلمة. ومن خلال القيام بذلك، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة لسلوك وخصائص المادة المظلمة.

س: كيف تختلف مهمة ARRAKIHS عن المهام السابقة؟

تم تصنيف ARRAKIHS على أنها مهمة "سريعة" أو F، مع إعطاء الأولوية للإطلاق السريع وفعالية التكلفة. وتهدف وكالة الفضاء الأوروبية إلى إطلاق مثل هذه المهام فور اختيارها لتسريع التقدم العلمي مع تقليل النفقات. يتبع ARRAKIHS خطى مهمة Comet Interceptor، وهي مهمة F السابقة لوكالة الفضاء الأوروبية.