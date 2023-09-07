يستخدم علماء الفلك مبدأ أينشتاين لرسم خريطة لتوزيع المادة المظلمة

استخدم علماء الفلك مبدأً اقترحه ألبرت أينشتاين منذ أكثر من قرن من الزمان لإنشاء خريطة تفصيلية لتوزيع المادة المظلمة. تسمح طريقة الفريق باكتشاف "تكتلات" المادة المظلمة الموجودة بين المجرات، مما يوفر نظرة ثاقبة لتوزيع هذه المادة الغامضة على نطاقات أصغر.

تشكل المادة المظلمة تحديًا للعلماء، لأنها على الرغم من أنها تشكل حوالي 85% من الكون، إلا أنها غير مرئية. ولا يتفاعل مع الإشعاع الكهرومغناطيسي، بما في ذلك الضوء المرئي، وهو ضعيف بشكل لا يصدق في القيام بذلك. تتكون المادة المظلمة من جسيمات لا تتكون من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات مثل المادة العادية.

لا يمكن الاستدلال على وجود المادة المظلمة إلا من خلال تأثيرات الجاذبية على المادة العادية. وبدون المادة المظلمة، ستدور المجرات بسرعة كبيرة ولن تتماسك معًا بواسطة جاذبية المادة المرئية وحدها. ويُعتقد أن المجرات محاطة بهالات من المادة المظلمة، وتشير بعض النماذج إلى وجود كتل من المادة المظلمة داخل المجرات وفي الفراغات بينها.

استخدم فريق بحث من اليابان مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA) لدراسة توزيع المادة المظلمة حول مجرة ​​بعيدة. لقد استخدموا عدسة الجاذبية، وهو مفهوم مستمد من نظرية النسبية العامة لأينشتاين، لمراقبة الضوء الصادر من نجم زائف كان على بعد 11 مليار سنة ضوئية.

تحدث عدسة الجاذبية عندما يقوم جسم ضخم بثني مسار الضوء الذي يمر به، مما يؤدي إلى إنشاء صور متعددة أو تضخيم سطوع كائن واحد. باستخدام ALMA، تمكن الباحثون من رسم خريطة لتوزيع كتل المادة المظلمة بين المجرات وعلى طول خط البصر للكوازار. ودعمت النتائج نموذج "المادة المظلمة الباردة"، الذي يشير إلى أن المادة المظلمة تتكون من جسيمات بطيئة الحركة.

يساهم هذا البحث في فهم أفضل للمادة المظلمة وتوزيعها في الكون.

مصادر:

1. مجلة الفيزياء الفلكية (ورقة بحثية)