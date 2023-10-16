الشكل الملتوي لمجرة درب التبانة الذي أوضحه علماء الفلك في جامعة هارفارد

دراسة جديدة أجراها علماء الفلك في مركز الفيزياء الفلكية | ألقت جامعة هارفارد وسميثسونيان الضوء على الشكل الملتوي الغامض لمجرة درب التبانة. وفي السابق، لاحظ العلماء أن حواف مجرة ​​درب التبانة متوهجة وملتوية، لكن سبب هذه الظاهرة ظل مجهولا. ومع ذلك، أجرى علماء الفلك في جامعة هارفارد الآن حسابات توفر أدلة دامغة تشير إلى أن درب التبانة محاطة بهالة غير منتظمة من المادة المظلمة.

استخدم الباحثون نماذج لحساب مدارات النجوم داخل هالة المادة المظلمة المائلة والمستطيلة، ووجدوا أنها تتطابق بشكل وثيق مع الشكل المرصود للمجرة. ويدعم هذا الاكتشاف الفرضية القائلة بأن مجرة ​​درب التبانة تعرضت لاصطدام مع مجرة ​​أخرى في الماضي.

النتائج لها أيضا آثار على فهمنا للمادة المظلمة نفسها. المادة المظلمة، التي تشكل حوالي 80% من كتلة المجرة، لا تتفاعل مع الضوء وبالتالي فهي غير مرئية. ومن خلال دراسة شكل هالة المادة المظلمة، قد يتمكن العلماء من الحصول على نظرة ثاقبة حول خصائص المادة المظلمة وطبيعتها الجزيئية.

إن اكتشاف الشكل الملتوي لمجرة درب التبانة وارتباطه بالمادة المظلمة يمكن أن يحدث ثورة في فهمنا لتكوين المجرات وطبيعة الكون. علاوة على ذلك، قد تمهد هذه النتائج الطريق لتقنيات جديدة لدراسة المادة المظلمة، مما يسمح للعلماء بسبر أغوار المادة غير المرئية التي تهيمن على الكون.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة تقدمًا كبيرًا في فهمنا لمجرة درب التبانة والمادة المظلمة، وتقدم رؤى جديدة حول تطور المجرات والطبيعة الأساسية للكون.

المصدر: "أصل الهالة المظلمة المائلة لالتواء وتوهج قرص المجرة" بقلم جيون جيسي هان وتشارلي كونروي ولارس هيرنكويست. علم الفلك الطبيعي، 14 سبتمبر 2023.