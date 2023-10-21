الثقوب السوداء الثنائية قد تكون أكثر استقرارًا مما كان يُعتقد سابقًا

اكتشف العلماء أن الثقوب السوداء الثنائية قد تكون أكثر استقرارًا مما كان يعتقد في البداية. تتشكل هذه الثقوب السوداء عندما تنهار النجوم الضخمة إلى منطقة متفردة ذات كثافة لا متناهية. ولأن كتلتها أكبر بكثير من كتلة الشمس، فإنها تتمتع بجاذبية قوية لا يستطيع حتى الضوء الإفلات منها. في كثير من الأحيان، تتشكل الثقوب السوداء الثنائية عندما يدور نجمان ضخمان حول بعضهما البعض.

عندما تتحرك هذه الثقوب السوداء، فإنها تخلق موجات جاذبية، والتي تحمل الزخم الزاوي بعيدًا عن النظام. يؤدي هذا إلى التفاف الثقوب السوداء معًا بشكل حلزوني، مما يؤدي في النهاية إلى اصطدامها وتشكيل ثقب أسود واحد أكثر ضخامة. في السابق، كان يُعتقد أن هذه العملية حتمية، وأن الثقوب السوداء الثنائية ستصبح دائمًا أجسامًا منعزلة.

لكن العلماء الآن يدركون أن الكون يتوسع، وهذا التوسع يتسارع بسبب ما يعرف بالطاقة المظلمة. هذه الطاقة المظلمة تجعل الثقوب السوداء تجلس في نسيج الزمكان المتوسع باستمرار، مما يزيد من احتمال أنها يمكن أن تساعد في إبقاء الثقوب السوداء الثنائية منفصلة.

واستكشف باحثون من جامعة ساوثهامبتون وجامعة كامبريدج هذه الفكرة من خلال نماذج رياضية معقدة. ووجدوا أن ثقبين أسودين غير دوارين يمكن أن يتواجدا في حالة توازن، حيث يؤدي توسع الكون إلى إبطال جاذبيتهما. وهذا يعني أنه من مسافة بعيدة، سيبدو زوج من الثقوب السوداء في حالة توازن مثل ثقب أسود واحد، مما يجعل من الصعب اكتشاف ما إذا كان جسمًا واحدًا أم نظامًا ثنائيًا.

علاوة على ذلك، فإن قوة الجذب بين الثقوب السوداء الثنائية من شأنها أن تمنع توسع الكون من دفعهما بعيدًا عن بعضهما البعض. ويعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تنطبق على الثقوب السوداء الدوارة وحتى أنظمة الثقوب السوداء الأكثر تعقيدًا التي تحتوي على أجسام متعددة.

ونشرت الدراسة في مجلة Physical Review Letters.

مصادر:

- جامعة ساوثهامبتون

- جامعة كامبريدج