صورة مذهلة تكشف عن "البصل المجري" على بعد 70 مليون سنة ضوئية

كشفت صورة حديثة التقطتها كاميرا الطاقة المظلمة، المثبتة على تلسكوب فيكتور إم بلانكو التشيلي الذي يبلغ طوله 4 أمتار في مرصد سيرو تولولو للبلدان الأمريكية، عن الطبقات المذهلة للمجرة الصدفية NGC 3923. وتقع على بعد حوالي 70 مليون سنة ضوئية من كوكبنا. الأرض، NGC 3923 هي مجرة ​​إهليلجية تتميز بطبقات متحدة المركز تشبه البصلة. تمتد هذه الطبقات مسافة شاسعة تصل إلى 150,000 سنة ضوئية في الفضاء.

وتظهر الصورة الآسرة البنية المتماثلة للمجرة، التي يعتقد أنها تشكلت نتيجة اندماج المجرات. في هذه العملية، تقوم مجرة ​​أكبر بسحب النجوم تدريجيًا من قرص المجرة الحلزونية الأصغر. عندما تندمج هذه النجوم في هالة المجرة الأكبر، تتشكل أغلفة متحدة المركز، مما يؤدي إلى ظهور NGC 3923 المميز.

يتميز NGC 3923 بالخصائص المذهلة لأصدافه، ولهذا السبب يعتبر استثنائيا. فهي لا تمتلك فقط أكبر قشرة معروفة بين جميع المجرات الصدفية المرصودة، ولكنها تتميز أيضًا بأكبر عدد من الأصداف وأكبر نسبة بين نصف قطر الأصداف الداخلية والخارجية.

من المحتمل أن تحتوي هذه المجرة الصدفية على ما يصل إلى 42 غلافًا، وهي أكثر دقة نسبيًا من تلك الموجودة في المجرات الصدفية الأخرى. تشكلت الأصداف الخارجية أولاً، ثم تطورت الأصداف اللاحقة تدريجيًا بالقرب من قلب NGC 3923. يبلغ قطر هذه المجرة 150,000 سنة ضوئية، وهي أكبر بنسبة 50٪ تقريبًا من مجرتنا درب التبانة.

إن الطبيعة المتناظرة لأصداف NGC 3923 تزيد من تفردها مقارنة بالمجرات الصدفية الأخرى، والتي تميل إلى إظهار ميزات أكثر انحرافًا. تجسد هذه الخصائص الرائعة التطور والهياكل المتميزة التي يمكن أن تجسدها المجرات بناءً على ظروفها المحددة.

ومن المثير للاهتمام أن الصورة الأخيرة التي التقطتها كاميرا الطاقة المظلمة تلتقط أيضًا العديد من المجرات الأخرى وعدسة جاذبية ملحوظة تحيط بمجموعة المجرات PLCK G287.0+32.9 المتوضعة في أعلى الصورة. تحدث عدسة الجاذبية عندما تمتلك الأجسام الضخمة مجالات جاذبية قوية تعمل على ثني الضوء القادم من مصادر بعيدة وتضخيمه، مما يجعلها تبدو ممدودة.

لاحظ مسؤولو NOIRLab أن عدسات الجاذبية تمكن علماء الفلك من استكشاف أسئلة عميقة حول كوننا، مثل طبيعة المادة المظلمة وقياس ثابت هابل، الذي يحدد توسع الكون.

المصادر: NOIRLab التابع لـ NSF