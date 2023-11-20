لمحة عن أسرار المجموعة المزدوجة في فرساوس

مرحبًا بك في Daily Telescope، حيث نقدم لك منظورًا فريدًا لعجائب الكون. اليوم، نتعمق في العالم الآسر للعنقود النجمي المزدوج في كوكبة فرساوس. يقدم هذا المشهد السماوي لمحة رائعة عن أسرار كوننا.

يتكون العنقود المزدوج من مجموعتين من النجوم قريبتين نسبيًا من بعضهما البعض، ولا يفصل بينهما سوى بضع مئات من السنين الضوئية. ومع ذلك، فإن بعدها عن الأرض أكبر بكثير، إذ يبلغ حوالي 7,500 سنة ضوئية. وعلى الرغم من هذه المسافة الهائلة، إلا أن هذه العناقيد تتألق بشكل مشرق، مما يسمح لنا بمشاهدة جمالها الساحر.

تتكون هذه العناقيد أساسًا من نجوم شابة عملاقة عملاقة، وتأسر علماء الفلك ومراقبي النجوم على حدٍ سواء. ولمراقبتها، سيحتاج المرء إلى منظر مظلم دون عائق لسماء الليل أو منظار لتعزيز التجربة. إذا كنت مهتمًا بتحديد موقع هذه المجموعات في سماء الليل، فإن EarthSky يوفر دليلًا مفيدًا لمساعدتك في استكشافك السماوي.

تم التقاط الصورة المذهلة للعنقود المزدوج بواسطة ماركوس نوجا، باستخدام تلسكوب منكسر مقاس 4 بوصات (100 ملم). شارك نوجا أن هذه الصورة تم التقاطها من الفناء الخلفي لمنزله بالقرب من هايدلبرغ بألمانيا، خلال فترة من الليالي الصافية في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر. لسوء الحظ، يأسف نوجا لأن الاستحواذ الأخير على معدات فلكية إضافية كان مصحوبًا بأمطار طويلة، مما أعاق إجراء المزيد من عمليات الرصد.

ونأمل أن تكون السماء أكثر صفاءً في المستقبل، ليس لنوجا فحسب، بل لجميع عشاق علم الفلك الذين يتوقون إلى النظر إلى عجائب الكون.

إذا كانت لديك صورة ترغب في مشاركتها مع Daily Telescope، فنحن ندعوك للتواصل معنا وإلقاء التحية. نود أن نسمع منك ونعرض صورك الجذابة في منشورنا.

المصدر: ماركوس نوجا.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي المجموعة المزدوجة في برسيوس؟

– يشير العنقود المزدوج في فرساوس إلى مجموعتين من النجوم يقعان بالقرب من بعضهما البعض في كوكبة فرساوس.

2. ما مدى بعد المجموعات المزدوجة عن الأرض؟

– تبعد العناقيد المزدوجة عن الأرض حوالي 7,500 سنة ضوئية.

3. ما هو نوع النجوم الموجودة في الغالب داخل هذه العناقيد؟

- تتكون العناقيد بشكل أساسي من نجوم عملاقة شابة شديدة الحرارة.

4. هل يمكن رؤية التجمعات المزدوجة بالعين المجردة؟

– يمكن رؤية هذه العناقيد بالعين المجردة من منطقة مظلمة، لكن من شأن زوج من المنظار أن يعزز تجربة المشاهدة.

5. من الذي التقط صورة الكتلة المزدوجة؟

- التقط ماركوس نوجا الصورة باستخدام تلسكوب منكسر مقاس 4 بوصات (100 ملم) من الفناء الخلفي لمنزله بالقرب من هايدلبرغ، ألمانيا.

6. كيف يمكنني تحديد موقع المجموعة المزدوجة في سماء الليل؟

– للحصول على إرشادات حول العثور على الكتلة المزدوجة في سماء الليل، يمكنك الرجوع إلى الدليل المفيد المقدم من EarthSky.