الاكتشاف المذهل للكويكب الثنائي

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في تحديث المهمة الأخير، شاركت ناسا معلومات جديدة ومثيرة حول تحليق المركبة الفضائية لوسي بالقرب من حزام الكويكب الصغير الرئيسي دينكينيش. كان يُعتقد في البداية أنها اكتشفت كويكبًا واحدًا فقط، لكن لوسي كشفت عن مفاجأة غير متوقعة - كويكب ثنائي، يتكون من كويكبين أصغر حجمًا على اتصال ببعضهما البعض.

يعج المجتمع العلمي بالإثارة حول هذا الاكتشاف النادر. في حين أن ثنائيات الاتصال ليست غير شائعة في نظامنا الشمسي، فإن دراستها عن قرب كانت نادرة. علاوة على ذلك، يمثل هذا الاكتشاف المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة كويكب ثنائي يدور حول كويكب آخر.

أعرب جون سبنسر، نائب عالم مشروع لوسي، عن دهشته قائلاً: "لم نتوقع أي شيء غريب جدًا! لقد لاحظنا اختلافات غريبة في سطوع دينكينيش عندما اقتربنا، مما يشير إلى احتمال وجود قمر. ولكن العثور على هذا الكويكب الثنائي هو أمر محير للعقل حقًا.

من الآمن أن نقول إن هذا الاكتشاف الرائد قد ترك الباحثين فوق القمر، بالمعنى المجازي. ومع ذلك، تمتد رحلة لوسي إلى ما هو أبعد من القمر. أثناء عودتها حاليًا إلى الأرض للحصول على مساعدة الجاذبية في العام المقبل، من المقرر أن تغامر المركبة الفضائية عبر قلب حزام الكويكبات الرئيسي، ومراقبة الكويكب دونالدجوهانسون في عام 2025، ثم الشروع لاحقًا في مهمة لاستكشاف كويكبات طروادة في مدار كوكب المشتري في عام 2027. XNUMX.

يعرض هذا الاكتشاف الاستثنائي عجائب نظامنا الشمسي، ويأسر خيال العلماء وعشاق الفضاء على حدٍ سواء. بينما نتعمق أكثر في ألغاز الكون، تواصل مركبة لوسي الفضائية تزويدنا بمعلومات لا تقدر بثمن عن جيراننا السماويين.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الكويكب الثنائي؟

ج: الكويكب الثنائي هو زوج من الكويكبات الصغيرة التي تتصل ببعضها البعض، وتشكل جسمًا واحدًا.

س: ما مدى شيوع ثنائيات الاتصال في النظام الشمسي؟

ج: تعتبر ثنائيات الاتصال شائعة نسبيًا في نظامنا الشمسي، لكن دراستها عن قرب لا تزال نادرة الحدوث.

س: ما هي الوجهة التالية للمركبة الفضائية لوسي؟

ج: بعد تحليقها بالقرب من الكويكب دينكينيش، ستعود لوسي إلى الأرض للحصول على مساعدة الجاذبية قبل الانتقال لمراقبة الكويكب دونالدجوهانسون في عام 2025 ثم استكشاف كويكبات طروادة في مدار كوكب المشتري في عام 2027.

س: من يشارك في مهمة لوسي؟

ج: إن مهمة لوسي هي جهد تعاوني تشارك فيه ناسا ومؤسسات بحثية مختلفة، بما في ذلك معهد الأبحاث الجنوبي الغربي ومقره في سان أنطونيو، تكساس.

مصادر:

– ناسا: